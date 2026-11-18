No encontro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou os avanços do mundo no combate à fome.

Segundo o ministro, o Brasil derrotou a fome quando houve vontade política.

No Brasil, quando houve vontade política, vencemos a corrida contra a fome não uma, mas duas vezes. Se quisermos vencer esta corrida, teremos de recuperar nosso senso de urgência e provar que, juntos, podemos fazer da fome e da pobreza flagelos do passado.

O encontro marcou os dois anos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa foi criada durante a presidência brasileira do G20, em 2024, e liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Atualmente, a Aliança reúne 225 membros, entre países, organizações internacionais, instituições financeiras e entidades da sociedade civil.

No encontro de hoje, houve o lançamento do relatório Race to 2030: Recent Progress Against Hunger and Poverty and Lessons for Acceleration (Corrida para 2030: Avanços recentes no combate à fome e à pobreza e lições para sua aceleração, em português).

O documento traz 146 ações realizadas por 81 países desde julho de 2024 para garantir proteção social e alimento para a população.

Este relatório mostra como os membros da Aliança honraram os compromissos que assumiram no lançamento, destacou Dias. Para ele, combater a fome se trata de uma escolha política.

A Aliança nasceu com uma mensagem clara: fome e pobreza são uma escolha política. Nós já sabemos como enfrentá-las. Agora só resta agir em conjunto. A força da Aliança está em reunir atores diferentes em torno de soluções concretas.

Entre as ações descritas no relatório, estão:

O Grupo do Banco Mundial havia alcançado 234 milhões de pessoas adicionais com proteção social até junho de 2026, 47% de sua meta para 2030.

Os Estados-membros da União Africana ampliaram a alimentação escolar de 66 milhões para 87 milhões de crianças, majoritariamente com recursos nacionais.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento já aprovou cerca de US$ 10 bilhões de seu compromisso de investir até US$ 25 bilhões entre 2025 e 2030 em programas nacionais alinhados com a Cesta de Políticas da Aliança.

A Indonésia criou em dois anos um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, passando de zero em 2024 para 55 milhões de beneficiários em 2026.

A Índia lançou um programa agrícola consolidado com investimento anual de US$ 2,5 bilhões, que deve beneficiar 17 milhões de agricultores em 100 distritos.

O Brasil lançou um plano recorde de crédito à agricultura familiar no valor de US$ 19 bilhões, com taxas de juros concessionais.

O programa Benazir Nashonuma, do Paquistão, já alcançou mais de 4,6 milhões de gestantes, lactantes e crianças pequenas. Uma avaliação independente constatou uma prevalência de atraso no crescimento 22% menor entre os participantes aos seis meses.

Além disso, dados da FAO mostram que a insegurança alimentar severa no Brasil caiu de 8,1% em 2022 para 0,6% em 2025.

Entre 2022 e 2024, pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a insegurança alimentar grave caiu de 15,5% para 3,2% dos domicílios.

Cerca de 26 milhões de brasileiros deixaram a condição de fome e 75,8% dos domicílios brasileiros alcançaram a segurança alimentar e nutricional.

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