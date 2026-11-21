Lula também destacou a presença de autoridades do governo federal na cidade, como os ministros da Integração Nacional, Waldez Góes, e da Saúde, Alexandre Padilha, além das pastas da Casa Civil, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que vão atuar nas localidades junto com representantes do governo estadual, incluindo o governador eleito, Luciano Zucco (PL).

"Vamos, mais uma vez, fazer todo o esforço possível para que a gente recupere a normalidade na cidade de Tupanciertã", acrescentou Lula.

Voz rouca

Logo no começo da transmissão, o presidente disse que nunca havia ficado com rouquidão por tanto tempo, quadro que ele enfrenta por mais de uma semana.

"Espero que nos próximos dias eu esteja 100% curado", afirmou, ao destacar que os diversos exames não apontaram nenhuma anormalidade preocupante.

Para o presidente, os sintomas podem ser resultado do cansaço após um desgastante processo eleitoral. A rouquidão de Lula chegou a fazer com que o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, lesse seu discurso durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na semana passada.

Sobre COP31, em Antália, no sul da Turquia, o presidente destacou o que considera a presença nesta edição a mais importante do país na história da COPs.

"Desta vez, o Brasil chegou altamente preparado com propostas. Foi o país que apresentou as melhores propostas", disse Lula. Ele enfatizou, por exemplo, a proposta do mapa do caminho para o afastamento dos combustíveis fósseis, que são os principais causadores das mudanças climáticas, e da necessidade de garantir financiamento para que os países, especialmente os mais pobres, possam fazer uma transição justa.

Eleições

Ainda sobre as eleições, em que obteve virada histórica, Lula disse que havia grande expectativa no mundo inteiro.

"Houve um medo quando eu não ganhei no primeiro turno as eleições. Houve um certo pavor no mundo inteiro. Se o Brasil perdesse, seria uma derrota simbólica do país mais importante da América Latina, que ia perder o regime democrático. Então, o mundo inteiro estava inquieto."

Lula confirmou que irá, na próxima sexta-feira (27), à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), para agradecer aos estudantes que realizaram a primeira mobilização de rua após o primeiro turno das eleições, o que, segundo o presidente, impulsionou grandes marchas populares no país inteiro.

"Na sexta-feira da semana que vem, eu quero ir na Universidade [Federal] Fluminense, em Niterói, para fazer um agradecimento à coragem e à ousadia dos estudantes, que começaram a reviravolta da eleição no segundo turno."

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