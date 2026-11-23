A parlamentar tinha como destino final a Cisjordânia, onde iria acompanhar a colheita das azeitonas na região junto com uma comitiva de parlamentares de outros países.

A deputada relatou à reportagem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que foi submetida a tratamento hostil e ficou retida no aeroporto por mais de sete horas antes de ter sua entrada negada.

Segundo ela, autoridades israelenses pesquisaram sobre ela na internet, viram seu posicionamento político pró-Palestina e passaram a ofendê-la.

Quando mostrei, viram que eu era deputada no Brasil, fizeram uma busca na internet e encontraram a minha posição política. E, milagrosamente, três pessoas na sala, que passaram o dia inteiro dizendo que não me entendiam, passaram a falar em 'portunhol', me desferindo ofensas, contou a deputada após chegar à Itália como deportada e precisar de apoio da embaixada brasileira.

Ela explicou que foi separada de uma pessoa que a acompanhava, e que conseguiu seguir até a Cisjordânia, e passou a ser questionada sobre diversas coisas em uma sala. O pedido por um tradutor foi negado, que ela acabou conseguindo após entrar em contato com a embaixada do Brasil no país.

E parece que o problema comigo era a dificuldade de comprovar renda. Eu e todas as pessoas negras que estavam na mesma sala que eu, presas, relatou Monica, que já embarcou de volta para o Brasil.

Mostrei meus cartões black, dólares que carregava na bolsa, reservas de hotel, mostrei a falta de vontade de ficar em Israel e até abri minha conta bancária para mostrar saldo e dólares reservados, mas me pediram para mostrar vinculação empregatícia, disse. Foi quando ela mostrou seu contracheque, viram que ela era deputada no Brasil e procuraram seu perfil em redes sociais.

A Cisjordânia fica entre a capital israelense Jerusalém (a 40 quilômetros de distância) e a Jordânia, país cuja capital Amã está a 104 km.

Antes de embarcar, a deputada postou um vídeo nas redes sociais explicando o motivo da viagem. Ela chegou a questionar se conseguiria mesmo chegar à Cisjordânia e criticou o controle do acesso ao território ocorrer por Israel.

A Cisjordânia atravessa seu pior e mais violento momento, e é pra lá que eu vou. Isso se eu conseguir entrar. Porque quem controla ilegalmente a entrada e saída dos territórios palestinos, ainda que seja os territórios palestinos livres, é Israel.

Procurada pela Agência Brasil, a embaixada de Israel não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.

Colheita de azeitonas

Segundo a deputada, colonos israelenses têm atuado para destruir plantações de oliveiras de palestinos na Cisjordânia, com a intenção de expulsá-los do território e expandir o território israelense na região.

Colonos israelenses reproduzem a lógica da violência. Estão queimando plantações, cortando as oliveiras e expulsando palestinos de suas casas. A gente tem muita dificuldade de assistir a cobertura sobre esse momento de grave violação de direitos humanos porque o controle na Cisjordânia é feito por Israel.

A colheita anual das azeitonas é um importante momento para a economia dos palestinos. E os ataques direcionados às plantações trazem risco à segurança alimentar e à subsistência dos palestinos na região.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), foram registrados, na safra de 2025, 178 ataques de habitantes de assentamentos associados à colheita em 88 vilas e cidades palestinas da Cisjordânia, o maior número de localidades afetadas desde 2020.

Cisjordânia e Israel

Em 1948, com a criação do Estado de Israel, mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas terras. Muitas dessas famílias ou seus descendentes vivem em Gaza ou em assentamentos na Cisjordânia.

Ao contrário de Israel, nunca foi criado um Estado palestino, conforme previa a resolução da ONU que sugeriu a divisão da Palestina entre dois Estados.

Após várias guerras e diversos levantes palestinos contra a ocupação dos seus territórios históricos, foram assinados os Acordos de Oslo, em 1993, que previam a criação do Estado palestino.

Porém, os compromissos nunca foram cumpridos. Desde então, a ocupação da Cisjordânia por colonos israelenses só tem aumentando, medida considerada ilegal pelo direito internacional.

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