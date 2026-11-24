lamentou a falta de consenso no final da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31).
O multilateralismo não sofre apenas quando as regras de convivência entre as nações são rompidas. Ele sai enfraquecido toda vez que os países se recusam a trabalhar juntos pelo bem da humanidade, disse.
O presidente lembrou a tempestade registrada recentemente na cidade gaúcha de Tupanciretã, que resultou em cinco pessoas mortas e quase todas as casas do município destelhadas. Todo o planeta será afetado pela mudança do clima, alertou.
Ele também criticou, mais uma vez, a incapacidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas para aprovar resoluções contra conflitos ao redor do globo e afirmou que um mundo dividido não nos convém.
Todo o mundo padece as consequências de guerras que elevam os preços de combustíveis e fertilizantes. É positivo que membros permanentes do Conselho de Segurança se reúnam e assumam suas responsabilidades.
Lula atribuiu a três dos cinco países com poder de veto no colegiado a responsabilidade pela instabilidade no planeta gerada pelos conflitos, devido à falta de ação no conselho.
Mas não se deve esquecer que o mundo é maior do que os três. Só na ONU, somos 193 países com igual direito à soberania e ao desenvolvimento, frisou.
Lula é defensor de uma reforma no Conselho de Segurança, com a atualização da composição e do funcionamento do órgão. Atualmente, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido têm poder de veto sobre qualquer resolução do conselho.
Como, geralmente, EUA, Rússia e China, não estão juntos no mesmo lado de um conflito, o colegiado fica engessado e não se posiciona diante das guerras que ocorrem na Europa e Oriente Médio.
O presidente voltou a defender a escolha de uma mulher latino-americana para a sucessão na Secretaria-Geral da ONU. O mandato do português António Guterres se encerra em 1º de janeiro de 2027.
Credenciais
O discurso do presidente ocorreu durante cerimônia de entrega das cartas credenciais de embaixadores de 14 países. A entrega do documento ao presidente da República é uma formalidade que autoriza oficialmente a atuação de um embaixador no Brasil.
Lula recebeu cartas dos seguintes embaixadores:
- Embaixador da República do Chile, Issa Kort Garriga;
- Embaixador da República de Singapura, Chia Wei Wen;
- Embaixadora do Reino da Espanha, María Consuelo Femenía Guardiola;
- Embaixadora da República de Honduras, Kay Elizabeth Gaekel;
- Embaixador da Nova Zelândia, Aramiro Tai Rakena;
- Embaixadora da República da Estônia, Moonika Kase;
- Embaixador do Canadá, Eric Walsh;
- Embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo, Thomas Reisen;
- Embaixador da República de Malta, Godfrey Carmel Xuereb;
- Embaixador da União Europeia, Francisco André;
- Embaixador da República Francesa, Julien Steimer;
- Embaixador da República do Malawi , Brian Bowler;
- Embaixadora da República Gabonesa, Roseline Patricia Mboukou Foutou;
- Embaixadora do Reino Haxemita da Jordânia, Saja Sattam Al Majali.
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