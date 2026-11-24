O texto muda as regras fiscais para permitir ao Executivo limitar a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027.

O texto passou pelo Senado na semana passada e foi aprovado pela Câmara na madrugada desta terça-feira. O texto aprovado prevê um superávit de cerca de R$ 18,7 bilhões no ano que vem.

Ajuste fiscal

A lei prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.

A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

Entre os itens do texto está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

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