Em resposta ao escândalo das Lojas Americanas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), projeto de lei (PL) que tipifica o crime de fraude contábil usado para esconder a real situação financeira de uma empresa com ações na bolsa de valores.

O texto prevê pena de prisão de dois a seis anos, mais multa, para quem fraudar a contabilidade ou fornecer documentos falsos a auditoria independente, inserindo operações inexistentes, dados inexatos ou não incluindo operações efetivamente realizadas.

De autoria da senadora Augusta Brito (PT-CE), o PL 2.091 foi apresentado em 2023 no contexto do escândalo das Lojas Americanas, com supostas fraudes estimadas em R$ 54 bilhões pela Polícia Federal (PF).

O projeto ainda prevê que o juiz do caso pode aumentar as penas previstas de metade até o dobro considerando a magnitude dos prejuízos causados, da vantagem ilícita recebida, do grau de abalo na confiança depositada no mercado financeiro ou ainda o número de vítimas da fraude.

A autora Augusta Brito argumentou que o caso das Lojas Americanas prejudicou investidores e trabalhadores e é explicado, entre outros motivos, pela falta de tipos penais na legislação para crimes cometidos nos mercados de ações.

Os crimes ali previstos são insuficientes para punir etapas prévias à consumação de resultados tão danosos socialmente, escreveu no parecer.

Relatado pelo senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), o texto foi aprovado na CCJ do Senado em caráter terminativo, ou seja, não precisa passar por análise do plenário da Casa e segue direto para votação na Câmara dos Deputados, desde que não haja recurso apresentado por senadores contra a tramitação mais célere do projeto.

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