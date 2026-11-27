O presidente destacou que não se trata de um asilo, e sim de um lugar para onde possam ir a hora em que quiserem. A ideia seria construir locais assim com apoio das prefeituras.

Há muito tempo eu sonho criar uma política que não é um asilo. Temos que fazer convênio com prefeituras, não é uma coisa fácil. Queremos um lugar em que uma pessoa idosa que more com a filha possa levantar e ir para esse lugar. Um lugar para ela nadar, para ela cantar, para ela brincar, o que ela quiser. Se quiser dormir, vai dormir, se precisar de médico vai ter médico.

Lula esteve no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), no Rio de Janeiro. Lá, ele conheceu as atividades do Renascer, programa de extensão, ensino e pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa idosa.

Reconhecimento

Ele agradeceu aos idosos que saíram de casa, mesmo com saúde frágil e dificuldade de mobilidade, para votar no segundo turno. O voto dos idosos era tido como importante pela campanha de Lula (PT) para conseguir a virada sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Lula assistiu a um vídeo, que também circulou pelas redes sociais, com idosos indo votar no segundo turno mesmo em condições frágeis de saúde. O presidente afirmou que chorou como poucas vezes na vida diante das imagens.

Confesso que poucas vezes na vida chorei o tanto que eu chorei vendo o vídeo das pessoas idosas com muita dificuldade de mobilidade, pessoas que não podiam andar, que foram até a urna de maca, que foram carregadas por netos e filhos, pessoas com alzheimer que pediram para ir votar.

Mais cedo, também no estado do Rio de Janeiro, Lula visitou estudantes e agradeceu pela mobilização que culminou na vitória de virada nas eleições.

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