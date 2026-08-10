O vereador Vitinho (PSB), eleito em 2024 com 14.879 votos, a maior votação já registrada por um vereador na história de Juiz de Fora, não pretende disputar nenhum cargo nas eleições de 2026. Em entrevista ao Acessa.com, o parlamentar afirmou que decidiu permanecer na Câmara Municipal até o fim do mandato e continuar concentrado no trabalho desenvolvido na cidade.

Segundo Vitinho, a decisão também leva em consideração a expressiva votação recebida nas últimas eleições. Ele afirma que pretende honrar a confiança dos quase 15 mil eleitores que o escolheram e atender ao que considera um clamor da população.

“Eu tenho um compromisso com essas pessoas que confiaram em mim. Foram 14.879 votos. Eu quero continuar trabalhando, atendendo a população e fazendo jus a cada um desses votos”, afirmou o vereador durante a entrevista.

Vitinho foi eleito pelo PSB em outubro de 2024 e assumiu o mandato para o período de 2025 a 2028. A Câmara Municipal de Juiz de Fora reconhece a votação como a mais expressiva da história do Legislativo municipal.

Apoio nas eleições

Questionado pelo Acessa.com sobre os candidatos que pretende apoiar nas eleições deste ano, Vitinho declarou apoio ao deputado estadual Noraldino Júnior (PSB) e à ex-deputada federal Kátia Dias, que deverá disputar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados.

Noraldino Júnior é deputado estadual por Minas Gerais e tem sua atuação política fortemente ligada à defesa da causa animal. O parlamentar também possui uma trajetória de trabalho ao lado de Vitinho, que atuou em seu gabinete.

Kátia Dias também é conhecida pela atuação na defesa dos animais. Ela foi candidata a deputada federal em 2022 e recebeu 32.713 votos, ficando na condição de suplente. Em 2025, chegou a assumir temporariamente uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Durante a entrevista, Vitinho afirmou que pretende participar ativamente das campanhas dos dois candidatos, inclusive nas ruas e pelas redes sociais. A intenção, segundo ele, é contribuir diretamente para que Noraldino e Kátia sejam eleitos.

O vereador também destacou que a decisão de apoiar os dois nomes está alinhada com a direção do PSB. Segundo Vitinho, o partido também considera que permanecer no mandato neste momento é a decisão mais assertiva.

Causa animal como prioridade

A defesa dos animais aparece como um dos principais pontos de convergência entre Vitinho, Noraldino Júnior e Kátia Dias. O vereador ganhou projeção justamente pelo trabalho desenvolvido com resgates, proteção e combate aos maus-tratos.

A expectativa de Vitinho é que uma eventual vitória dos dois candidatos nas eleições de 2026 possa fortalecer a atuação em defesa da causa animal e ampliar as ações desenvolvidas em Juiz de Fora.

“Eu torço muito pela vitória da Kátia e do Noraldino porque, com eles eleitos, a gente consegue ampliar ainda mais esse trabalho, principalmente na defesa dos animais e no combate aos maus-tratos”, afirmou.

Para o vereador, a atuação conjunta em diferentes esferas do poder público pode ajudar a trazer mais recursos, políticas públicas e iniciativas voltadas à proteção animal para Juiz de Fora e região.

Apesar de não colocar seu próprio nome nas urnas em 2026, Vitinho pretende, portanto, manter presença ativa no cenário político durante o período eleitoral, mas com foco na defesa das candidaturas que considera alinhadas às pautas que desenvolve no mandato.

Com o compromisso de permanecer na Câmara até o final de 2028, o vereador diz que pretende concentrar os próximos anos na atuação municipal e na continuidade do trabalho que, nas urnas de 2024, recebeu a maior demonstração de apoio já registrada para um candidato ao Legislativo de Juiz de Fora.

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