O PSD de Minas Gerais alterou a composição da chapa do senador Carlos Viana para a disputa pela reeleição ao Senado. Toninho Andrada deixou a segunda suplência e foi substituído por Ilce Rocha, ex-prefeita de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com a mudança, o deputado federal Misael Varella permanece como primeiro suplente, enquanto Ilce Rocha passa a ocupar a segunda vaga.

A substituição ocorre na reta final das definições eleitorais e modifica a composição que vinha sendo construída pelo PSD para a candidatura de Viana.

Toninho Andrada, que já havia integrado a chapa como suplente, permanece ligado ao projeto político do senador na coordenação da campanha.

A atual formação também faz parte das articulações do PSD para fortalecer sua estrutura eleitoral em Minas Gerais, incluindo a disputa pelo governo estadual.

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Reprodução - Mídias digitais - Carlos Viana

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