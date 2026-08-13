O vereador Tiago Bonecão (Democrata) vai se afastar temporariamente do mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora para se dedicar à campanha eleitoral de 2026. A licença, sem remuneração, começa em 20 de agosto e segue até 1º de outubro.

Durante o período, a cadeira será ocupada pelo primeiro suplente do PSD, o advogado Yuri Fófano, de 31 anos, que obteve 1.402 votos nas eleições municipais de 2024. Atualmente, Fófano ocupa o cargo de superintendente de Inovação e Processos Legislativos da Câmara.

O pedido de licença já foi comunicado à Presidência da Casa. A previsão é que seja lido em Plenário na primeira Reunião do 8º Período Legislativo, marcada para 18 de agosto. Após a leitura, o presidente da Câmara, Zé Márcio-Garotinho (PDT), deverá convocar o suplente no prazo de até 48 horas.

Tiago Bonecão é candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo o parlamentar, o afastamento tem como objetivo permitir que ele se dedique à campanha sem comprometer as atividades legislativas e o atendimento às demandas da população de Juiz de Fora.

A licença não remunerada está prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal e permite que o vereador se afaste temporariamente do cargo, mantendo o mandato.

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