Vereador de Juiz de Fora e presidente da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal, Dr. Marcelo Condé tem feito da saúde uma das principais bandeiras de seu mandato. Médico ginecologista e obstetra, ele afirma que a experiência profissional influenciou diretamente sua atuação política, especialmente na defesa de políticas públicas voltadas às mulheres.

Em entrevista, Condé citou iniciativas relacionadas ao climatério e à menopausa, atenção às mães que acompanham filhos em UTI neonatal, métodos contraceptivos pelo SUS e ações de prevenção e diagnóstico. Também destacou a realização de atendimentos e ações itinerantes em bairros, como Parque das Águas e Linhares.

Para o vereador, levar serviços para perto da população é uma forma de enfrentar obstáculos como dificuldade de transporte, falta de tempo e demora no acesso a consultas e exames. Na Câmara, diz atuar na fiscalização, proposição de políticas públicas e busca de recursos.

As alianças no radar eleitoral

Além da atuação na saúde, a entrevista evidencia as articulações políticas de Condé para as próximas eleições. O vereador defende uma política baseada no diálogo e afirma manter conversas com diferentes lideranças que possam contribuir para a obtenção de recursos e projetos para Juiz de Fora.

Entre os nomes citados está Kátia Dias, com quem Condé afirma ter uma relação de proximidade na política, ele destaca a experiência de Kátia e sua passagem pela Câmara dos Deputados como fatores que podem favorecer a interlocução da cidade em Brasília.

A aproximação tem a possibilidade de articulação política e busca por recursos para Juiz de Fora.

Outro nome destacado é o da deputada estadual Carol Caram. Condé afirma que a parlamentar abriu espaço para demandas do seu mandato em Belo Horizonte e cita, entre os resultados da parceria, a destinação de emendas para Juiz de Fora e o apoio a uma pauta relacionada à Neuralgia do Trigêmeo, que chegou a ser discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa.

O vereador também ressalta a presença de Caram em Juiz de Fora para visitas a hospitais e conversas com profissionais da saúde. Na entrevista, associa ainda a atuação da deputada à defesa de políticas para a saúde da mulher, mencionando o movimento Rosa em Rede.

As declarações mostram que a construção de alianças ocupa espaço relevante na estratégia política de Condé. Embora o vereador apresente as aproximações principalmente como instrumentos para viabilizar ações e recursos, os nomes citados também revelam o campo de interlocução que ele vem construindo para o próximo ciclo eleitoral.

Repasses aos hospitais

Como presidente da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, Condé também aborda a situação dos repasses do SUS aos hospitais de Juiz de Fora. Segundo ele, a comissão tem acompanhado a questão por meio de reuniões com o Executivo e conversas com dirigentes hospitalares.

O vereador afirma que a discussão envolve diferentes fontes de financiamento e responsabilidades, mas defende que eventuais dificuldades entre os entes públicos não podem resultar em prejuízo para os pacientes.

“Saúde não pode esperar”, resume Condé, ao defender uma atuação conjunta entre Município, Estado, União, hospitais e representantes políticos.

A defesa das parcerias, nesse contexto, é também uma marca de seu discurso político. Condé sustenta que um vereador não consegue resolver sozinho os problemas de uma cidade do porte de Juiz de Fora e que a articulação com deputados e outras autoridades é necessária para ampliar a capacidade de investimento.

