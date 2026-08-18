A eleição para a Câmara dos Deputados terá, em 2026, pelo menos 14 nomes com domicílio eleitoral em Juiz de Fora na disputa por uma cadeira de deputado federal. A lista reúne candidatos de diferentes correntes políticas e partidos, refletindo a diversidade do cenário eleitoral da cidade e da região.

Entre os nomes estão parlamentares que já ocupam mandato em Brasília, vereadores e ex-vereadores de Juiz de Fora, além de candidatos que buscam a primeira experiência em um cargo eletivo de âmbito federal.

Vale lembrar que domicílio eleitoral não significa necessariamente que o candidato tenha nascido em Juiz de Fora. Para disputar uma eleição, a legislação exige que o candidato tenha domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende concorrer, respeitados os prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Para 2026, essa condição deveria estar regularizada até 4 de abril.

Também é importante fazer uma ressalva sobre a situação das candidaturas. As convenções partidárias ocorreram entre 20 de julho e 5 de agosto, enquanto o prazo final para o pedido de registro das candidaturas terminou em 15 de agosto, às 19h. A confirmação definitiva da situação de cada nome cabe à Justiça Eleitoral.

Quem são os candidatos

Alex Fontoura (Mobiliza) — 3312

Alex Fontoura aparece na disputa pelo Mobiliza. O candidato integra a relação de nomes ligados eleitoralmente a Juiz de Fora que buscam uma vaga na Câmara dos Deputados.

Ana Pimentel (PT) — 1314

Atual deputada federal, Ana Pimentel busca a continuidade de seu mandato. Filiada ao PT, ela integra a Federação PT-PCdoB-PV e está em exercício na Câmara desde 2023. A parlamentar é natural de Congonhas, em Minas Gerais.

Angela Cristina (Republicanos) — 1098

Angela Cristina concorre pelo Republicanos. O nome já esteve presente na política eleitoral de Juiz de Fora, tendo disputado uma vaga de vereadora nas eleições municipais de 2024 pelo mesmo partido. Na ocasião, apareceu na urna como Pastora Ângela Cristina.

Chafic Lays (Solidariedade) — 7765

Pelo Solidariedade, Chafic Lays integra a relação de candidatos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora. A candidatura amplia a presença da cidade na disputa proporcional para a Câmara.

Charles Evangelista (PL) — 2290

Charles Evangelista é outro nome conhecido do eleitorado juiz-forano. O candidato do PL já disputou a Prefeitura de Juiz de Fora nas eleições de 2024. Naquele pleito, concorreu ao cargo de prefeito pelo partido.

Delegada Ione (PL) — 2232

Atual deputada federal, Delegada Ione tenta renovar o mandato em Brasília. Natural de Barbacena, ela exerce mandato na Câmara desde 2023 e tem sua atuação política fortemente associada às pautas de segurança pública e defesa das mulheres.

Ely Machado (PSDB) — 4588

Ely Machado disputa pelo PSDB. Geógrafo, gestor público, escritor e empreendedor, ele se apresenta como um nome voltado à discussão de desenvolvimento, gestão pública, emprego e eficiência administrativa. Nascido em Juiz de Fora e criado no bairro Benfica, o candidato construiu parte de sua trajetória profissional entre a iniciativa privada e o serviço público.

Gabriel Serpa Motoboy (Novo) — 3081

Gabriel Serpa Motoboy representa o Novo na disputa pela Câmara. O nome de urna chama atenção por associar diretamente a atividade profissional à identidade eleitoral do candidato.

Katia Dias (PSB) — 4012

Katia Dias é empresária e política de Juiz de Fora e concorre pelo PSB. Ela já ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados como suplente: assumiu o mandato em fevereiro de 2025 e deixou o cargo em junho do mesmo ano. Natural de Juiz de Fora, também disputou a Câmara em 2022.

Em agosto, a candidatura de Katia Dias também ganhou espaço nas articulações políticas estaduais, com a possibilidade de apoio ao senador Cleitinho, candidato ao Governo de Minas pelo Republicanos.

Marilda Simeão (PT) — 1355

Marilda Simeão concorre pelo PT e integra a relação de candidaturas de Juiz de Fora para a Câmara dos Deputados. O número de urna é 1355.

Rozivaldo Gervásio (PSDB) — 4510

Rozivaldo Gervásio é candidato pelo PSDB. Ele completa a chapa tucana com foco na disputa proporcional para a Câmara dos Deputados.

Sargento Mello-Casal (PL) — 2245

Vereador de Juiz de Fora e integrante da bancada do PL na Câmara Municipal, Sargento Mello-Casal disputa uma vaga de deputado federal. Policial militar da reserva e formado em Direito, ele tem a segurança pública como uma das principais bandeiras de sua atuação política.

O parlamentar está em seu terceiro mandato como vereador e foi escolhido por 7.590 eleitores na eleição municipal.

Vagner de Oliveira (MDB) — 1569

Ex-vereador de Juiz de Fora e ex-prefeito de Chácara, Vagner de Oliveira é o candidato do MDB à Câmara dos Deputados. A candidatura foi definida pelo partido ainda no primeiro semestre e posteriormente confirmada pela legenda.

Vagner também já exerceu funções na administração pública e teve trajetória política tanto em Chácara quanto em Juiz de Fora. Na Câmara Municipal, foi reconduzido para o terceiro mandato como vereador.

Wadson Ribeiro (PCdoB) — 6510

Wadson Ribeiro fecha a lista pelo PCdoB. Natural de Juiz de Fora, ele tem trajetória ligada ao movimento estudantil e à administração pública. Foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), secretário-executivo do Ministério do Esporte no governo Lula e secretário de Estado de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Atualmente, preside o PCdoB em Minas Gerais.

Uma disputa com perfis diferentes

A relação mostra uma eleição marcada pela diversidade de perfis. De um lado, estão parlamentares que buscam permanecer ou retornar ao Congresso, como Ana Pimentel, Delegada Ione e Katia Dias. De outro, vereadores e lideranças municipais, como Sargento Mello-Casal e Vagner de Oliveira, tentam transformar a experiência local em uma cadeira em Brasília.

Também há candidatos que procuram se apresentar como alternativas fora dos grupos políticos tradicionais, além de nomes com atuação partidária e profissional em diferentes áreas.

A disputa, portanto, não se resume à escolha de 14 nomes. Para o eleitor de Juiz de Fora, estará em jogo também qual perfil de representação a cidade pretende levar para Brasília: continuidade de mandatos, renovação política, atuação municipal ou novas lideranças.

Confira os números na urna:

3312 — Alex Fontoura (Mobiliza)

1314 — Ana Pimentel (PT)

1098 — Angela Cristina (Republicanos)

7765 — Chafic Lays (Solidariedade)

2290 — Charles Evangelista (PL)

2232 — Delegada Ione (PL)

4588 — Ely Machado (PSDB)

3081 — Gabriel Serpa Motoboy (Novo)

4012 — Katia Dias (PSB)

1355 — Marilda Simeão (PT)

4510 — Rozivaldo Gervásio (PSDB)

2245 — Sargento Mello-Casal (PL)

1569 — Vagner de Oliveira (MDB)

6510 — Wadson Ribeiro (PCdoB)

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