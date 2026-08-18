Os 14 candidatos a deputado federal apresentados como nomes com domicílio eleitoral em Juiz de Fora declararam à Justiça Eleitoral patrimônios bastante diferentes para a eleição de 2026.

Os dados disponíveis no DivulgaCandContas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que há candidatos que declararam não possuir bens e outros com patrimônio superior a R$ 3 milhões.

O maior patrimônio entre os nomes levantados é o de Charles Evangelista (PL), com R$ 3.131.989,98. Na outra ponta, três candidatos aparecem com declaração de patrimônio de R$ 0: Angela Cristina, Chafic Lays e Marilda Simeão. Rozivaldo Gervásio também declarou não possuir bens.

É importante ressaltar que patrimônio declarado não significa dinheiro disponível para campanha. A declaração pode incluir imóveis, veículos, investimentos, participações em empresas e outros bens.

Charles Evangelista lidera ranking

Charles Evangelista, candidato do PL número 2290, declarou R$ 3.131.989,98 em patrimônio.

A declaração inclui investimentos financeiros, terrenos em Juiz de Fora, participação em sociedades empresariais, veículos e outros imóveis. O maior item é a declaração de R$ 1,473 milhão em quotas ou quinhões de capital em sociedades empresariais. Também aparecem aplicações financeiras que, individualmente, ultrapassam R$ 500 mil.

Com o valor declarado, Charles aparece isoladamente na primeira posição entre os 14 nomes analisados.

Delegada Ione aparece em segundo

A segunda maior declaração é da Delegada Ione (PL), número 2232.

A candidata declarou R$ 2.432.268,72, distribuídos em 22 bens. O patrimônio inclui imóveis, veículos, aplicações financeiras e outros ativos. O valor consta na base de dados eleitorais consultada em agosto.

Ely Machado declarou pouco mais de R$ 1 milhão

Na terceira posição está Ely Machado (PSDB), número 4588.

O candidato declarou R$ 1.076.000,00 em patrimônio em 2026. O valor aparece no levantamento baseado nos dados oficiais do TSE.

Katia Dias declarou R$ 902 mil

A candidata Katia Dias (PSB), número 4012, declarou R$ 902.087,00.

A declaração inclui um terreno em Juiz de Fora avaliado em R$ 200 mil, R$ 32.087 em conta corrente, um Nissan Kicks avaliado em R$ 145 mil e um apartamento no bairro Estrela do Sul, em Juiz de Fora, declarado por R$ 525 mil.

Wadson Ribeiro supera R$ 645 mil

Wadson Ribeiro (PCdoB), número 6510, declarou R$ 645.486,22.

Entre os bens estão um imóvel residencial de R$ 320.635,69, previdência privada de R$ 148.180,34, veículo de R$ 82.864,40, aplicações e poupança.

Vagner de Oliveira declarou R$ 582,6 mil

O candidato do MDB, Vagner de Oliveira, número 1569, informou patrimônio de R$ 582.603,19.

A declaração reúne imóveis em Juiz de Fora, incluindo apartamento, lojas e fração de prédio comercial, além de participações em imóveis localizados em Chácara.

Sargento Mello-Casal declarou R$ 334,9 mil

Sargento Mello-Casal (PL), número 2245, declarou R$ 334.987,00.

Na declaração aparecem um veículo Virtus Exclusive, avaliado em R$ 134.987, e um terreno de R$ 200 mil.

Ana Pimentel declarou R$ 263,9 mil

A deputada federal Ana Pimentel (PT), número 1314, declarou R$ 263.963,15 em patrimônio para 2026.

A declaração reúne sete bens, segundo os dados eleitorais compilados a partir do TSE.

Alex Fontoura declarou R$ 250 mil

Alex Fontoura (Mobiliza), número 3312, declarou R$ 250.000,00, referentes a uma casa.

Quatro candidatos aparecem sem patrimônio declarado

Na outra ponta do ranking estão candidatos que informaram não possuir bens.

Angela Cristina (Republicanos), número 1098, aparece com R$ 0,00 e nenhum bem declarado.

Chafic Lays (Solidariedade), número 7765, também aparece com nenhum bem declarado.

Marilda Simeão (PT), número 1355, declarou R$ 0,00 e nenhum bem.

Rozivaldo Gervásio (PSDB), número 4510, igualmente declarou não possuir bens. A consulta mostra patrimônio total de R$ 0,00.

O candidato Gabriel Serpa Motoboy (Novo), número 3081, consta na relação de candidatos e tem os dados pessoais registrados na base eleitoral. Entretanto, na página consultada não apareceu um total de patrimônio que pudesse ser confirmado com segurança. Por isso, o valor não é incluído no ranking até que a declaração possa ser conferida diretamente no registro correspondente do DivulgaCandContas.

Ranking do patrimônio declarado

Considerando os valores confirmados na consulta atual, o ranking fica assim:

Charles Evangelista (PL) — R$ 3.131.989,98

Delegada Ione (PL) — R$ 2.432.268,72

Ely Machado (PSDB) — R$ 1.076.000,00

Katia Dias (PSB) — R$ 902.087,00

Wadson Ribeiro (PCdoB) — R$ 645.486,22

Vagner de Oliveira (MDB) — R$ 582.603,19

Sargento Mello-Casal (PL) — R$ 334.987,00

Ana Pimentel (PT) — R$ 263.963,15

Alex Fontoura (Mobiliza) — R$ 250.000,00

Angela Cristina (Republicanos) — R$ 0,00

Chafic Lays (Solidariedade) — R$ 0,00

Marilda Simeão (PT) — R$ 0,00

Rozivaldo Gervásio (PSDB) — R$ 0,00

Gabriel Serpa Motoboy (Novo) — valor ainda não confirmado na consulta realizada

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