Os 14 candidatos a deputado federal apresentados como nomes com domicílio eleitoral em Juiz de Fora declararam à Justiça Eleitoral patrimônios bastante diferentes para a eleição de 2026.
Os dados disponíveis no DivulgaCandContas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que há candidatos que declararam não possuir bens e outros com patrimônio superior a R$ 3 milhões.
O maior patrimônio entre os nomes levantados é o de Charles Evangelista (PL), com R$ 3.131.989,98. Na outra ponta, três candidatos aparecem com declaração de patrimônio de R$ 0: Angela Cristina, Chafic Lays e Marilda Simeão. Rozivaldo Gervásio também declarou não possuir bens.
É importante ressaltar que patrimônio declarado não significa dinheiro disponível para campanha. A declaração pode incluir imóveis, veículos, investimentos, participações em empresas e outros bens.
Charles Evangelista lidera ranking
Charles Evangelista, candidato do PL número 2290, declarou R$ 3.131.989,98 em patrimônio.
A declaração inclui investimentos financeiros, terrenos em Juiz de Fora, participação em sociedades empresariais, veículos e outros imóveis. O maior item é a declaração de R$ 1,473 milhão em quotas ou quinhões de capital em sociedades empresariais. Também aparecem aplicações financeiras que, individualmente, ultrapassam R$ 500 mil.
Com o valor declarado, Charles aparece isoladamente na primeira posição entre os 14 nomes analisados.
Delegada Ione aparece em segundo
A segunda maior declaração é da Delegada Ione (PL), número 2232.
A candidata declarou R$ 2.432.268,72, distribuídos em 22 bens. O patrimônio inclui imóveis, veículos, aplicações financeiras e outros ativos. O valor consta na base de dados eleitorais consultada em agosto.
Ely Machado declarou pouco mais de R$ 1 milhão
Na terceira posição está Ely Machado (PSDB), número 4588.
O candidato declarou R$ 1.076.000,00 em patrimônio em 2026. O valor aparece no levantamento baseado nos dados oficiais do TSE.
Katia Dias declarou R$ 902 mil
A candidata Katia Dias (PSB), número 4012, declarou R$ 902.087,00.
A declaração inclui um terreno em Juiz de Fora avaliado em R$ 200 mil, R$ 32.087 em conta corrente, um Nissan Kicks avaliado em R$ 145 mil e um apartamento no bairro Estrela do Sul, em Juiz de Fora, declarado por R$ 525 mil.
Wadson Ribeiro supera R$ 645 mil
Wadson Ribeiro (PCdoB), número 6510, declarou R$ 645.486,22.
Entre os bens estão um imóvel residencial de R$ 320.635,69, previdência privada de R$ 148.180,34, veículo de R$ 82.864,40, aplicações e poupança.
Vagner de Oliveira declarou R$ 582,6 mil
O candidato do MDB, Vagner de Oliveira, número 1569, informou patrimônio de R$ 582.603,19.
A declaração reúne imóveis em Juiz de Fora, incluindo apartamento, lojas e fração de prédio comercial, além de participações em imóveis localizados em Chácara.
Sargento Mello-Casal declarou R$ 334,9 mil
Sargento Mello-Casal (PL), número 2245, declarou R$ 334.987,00.
Na declaração aparecem um veículo Virtus Exclusive, avaliado em R$ 134.987, e um terreno de R$ 200 mil.
Ana Pimentel declarou R$ 263,9 mil
A deputada federal Ana Pimentel (PT), número 1314, declarou R$ 263.963,15 em patrimônio para 2026.
A declaração reúne sete bens, segundo os dados eleitorais compilados a partir do TSE.
Alex Fontoura declarou R$ 250 mil
Alex Fontoura (Mobiliza), número 3312, declarou R$ 250.000,00, referentes a uma casa.
Quatro candidatos aparecem sem patrimônio declarado
Na outra ponta do ranking estão candidatos que informaram não possuir bens.
Angela Cristina (Republicanos), número 1098, aparece com R$ 0,00 e nenhum bem declarado.
Chafic Lays (Solidariedade), número 7765, também aparece com nenhum bem declarado.
Marilda Simeão (PT), número 1355, declarou R$ 0,00 e nenhum bem.
Rozivaldo Gervásio (PSDB), número 4510, igualmente declarou não possuir bens. A consulta mostra patrimônio total de R$ 0,00.
O candidato Gabriel Serpa Motoboy (Novo), número 3081, consta na relação de candidatos e tem os dados pessoais registrados na base eleitoral. Entretanto, na página consultada não apareceu um total de patrimônio que pudesse ser confirmado com segurança. Por isso, o valor não é incluído no ranking até que a declaração possa ser conferida diretamente no registro correspondente do DivulgaCandContas.
Ranking do patrimônio declarado
Considerando os valores confirmados na consulta atual, o ranking fica assim:
- Charles Evangelista (PL) — R$ 3.131.989,98
- Delegada Ione (PL) — R$ 2.432.268,72
- Ely Machado (PSDB) — R$ 1.076.000,00
- Katia Dias (PSB) — R$ 902.087,00
- Wadson Ribeiro (PCdoB) — R$ 645.486,22
- Vagner de Oliveira (MDB) — R$ 582.603,19
- Sargento Mello-Casal (PL) — R$ 334.987,00
- Ana Pimentel (PT) — R$ 263.963,15
- Alex Fontoura (Mobiliza) — R$ 250.000,00
- Angela Cristina (Republicanos) — R$ 0,00
- Chafic Lays (Solidariedade) — R$ 0,00
- Marilda Simeão (PT) — R$ 0,00
- Rozivaldo Gervásio (PSDB) — R$ 0,00
- Gabriel Serpa Motoboy (Novo) — valor ainda não confirmado na consulta realizada
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