O candidato ao Governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, estará em Juiz de Fora nesta quinta-feira (27) para participar de um debate sobre eleições, democracia e soberania. O encontro será realizado a partir das 19h, durante a inauguração do Comitê Ana e Lula, na Avenida Itamar Franco, 1900.

Patrus participa do debate ao lado da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, da deputada federal Ana Pimentel e do cientista político Leonardo Avritzer, professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com o tema “Eleições, democracia e soberania: quem decide os rumos do Brasil?”, a atividade deverá abordar o cenário político e eleitoral, além de temas relacionados à participação popular e aos rumos de Minas Gerais e do país.

A presença de Patrus Ananias na cidade ocorre no contexto da campanha para o Governo de Minas. Ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele é o nome escolhido pelo PT para disputar o comando do Estado nas eleições deste ano.

O evento também marca a abertura oficial do comitê da deputada federal Ana Pimentel em Juiz de Fora. Segundo a parlamentar, o espaço será utilizado como ponto de encontro, mobilização e diálogo com a população durante o período eleitoral.

A atividade é aberta ao público.

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