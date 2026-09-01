A pesquisa eleitoral encomendada pelo Acessa e realizada pela Chromo Pesquisas em Juiz de Fora aponta liderança de Lula na disputa pela Presidência da República entre os eleitores do município. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, o presidente aparece com 35,91% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 26,73%.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 29 de agosto e ouviu 1.100 eleitores de Juiz de Fora. A margem de erro é de 2,95 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00366/2026 e BR-02772/2026. Ao longo da semana serão divulgados, a pesquisa avaliação dos vereadores e da prefeita Margarida Salomão.

Presidente

Na pesquisa estimulada, Lula lidera com 35,91%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 26,73%. Na sequência aparecem Augusto Cury (7,36%), Romeu Zema (4,09%) e Pablo Marçal (3,82%).

Também foram citados Renan Santos (2,73%), Ronaldo Caiado (1,91%) e Samara Martins (0,46%). Os demais nomes tiveram até 0,18%.

Entre os entrevistados, 10,09% declararam voto em branco ou nulo e 6,09% não souberam ou não responderam.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Presidente

Cleitinho lidera disputa pelo Governo de Minas

Na corrida pelo Governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo aparece em primeiro lugar, com 30,46% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias aparece em segundo, com 12,09%, seguido por Alexandre Kalil, com 8,09%. O atual governador, Mateus Simões, registra 5,64%.

Na sequência estão Ben Mendes (3,27%), Gabriel Azevedo (2,09%) e Flávio Roscoe (1,64%). Outros nomes somaram 0,36%.

O levantamento aponta ainda 8,27% de eleitores indecisos, 13,09% que declararam voto em branco ou nulo e 15% que não souberam ou não responderam.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Governador

Disputa pelo Senado tem cenário dividido

Para o Senado, a pesquisa apresenta duas opções de voto, já que duas cadeiras estarão em disputa nas eleições de 2026.

Na primeira opção, o levantamento mostra Carlos Viana na liderança, com 10,82%, seguido por Marília Campos (9,09%) e Marcelo Aro (7,18%).

Na sequência aparecem Victória Mello (4,18%), Vanessa Portugal (3,27%), Domingos Sávio (1,64%), Carlin Moura (1,18%), Marco Antonio Costa, o Superman (1,18%), e Áurea Carolina (1,09%).

Outros candidatos somaram 0,64%. O percentual de indecisos é de 15,09%, enquanto 16,27% escolheram branco ou nulo e 28,37% não souberam ou não responderam.

Na segunda opção de voto, Marcelo Aro aparece na frente, com 6,09%, seguido por Carlos Viana (5,27%) e Marília Campos (4,91%).

Completam a lista Vanessa Portugal (3,09%), Victória Mello (3,00%), Domingos Sávio (2,00%), Carlin Moura (1,36%), Áurea Carolina (1,27%) e Marco Antonio Costa (0,73%).

Nesse cenário, 18,45% se declararam indecisos, 17,82% optaram por branco ou nulo e 35,46% não souberam ou não responderam.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Senador

Deputado estadual

Na disputa para deputado estadual, Noraldino Junior aparece na primeira colocação, com 15,64% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

A segunda colocada é Delegada Sheila, com 13,55%, seguida por Betão, com 11,18%. Na sequência aparecem Tiago Bonecão (8,18%), João do Joaninho (6,18%) e Ana do Padre Federico (6,00%).

Completam a lista principal Roberta Lopes (4,82%), Dr. Antonio Aguiar (3,73%), Laís Perrut (3,00%), Charles Santos (2,00%) e Pastor Heloyr (0,73%).

Outros candidatos somaram 0,91%. Além disso, 6,45% se declararam indecisos, 8,54% disseram votar em branco ou nulo e 9,09% não souberam ou não responderam.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Deputado Estadual

Deputado federal

Para deputado federal, Nikolas Ferreira lidera a pesquisa estimulada em Juiz de Fora, com 16,91%.

Em segundo lugar aparece Ana Pimentel, com 13,73%, seguida por Delegada Ione Barboza, com 12,73%. Na sequência estão Charlles Evangelista (9,00%), Kátia Dias (8,91%) e Sargento Mello Casal (6,09%).

Também aparecem Wadson Ribeiro (3,00%), Wagner de Oliveira (2,36%), Eduardo Cunha (1,36%), Dimas Fabiano (0,73%), Luiz Fernando Faria (0,73%), Dr. Mário Heringer (0,64%) e Gilberto Abramo (0,45%).

Outros candidatos somaram 1,18%. O levantamento registrou ainda 5,63% de indecisos, 7,82% de votos brancos ou nulos e 8,73% de entrevistados que não souberam ou não responderam.

A diferença entre Nikolas Ferreira e Ana Pimentel fica próxima da margem de erro, enquanto Ana Pimentel e Delegada Ione aparecem tecnicamente próximas, considerando o intervalo de 2,95 pontos percentuais.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Deputado Federal

Como a pesquisa foi feita

A pesquisa é do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal. As entrevistas foram realizadas por meio de dispositivos eletrônicos.

O universo considerado foi o eleitorado de Juiz de Fora com 16 anos ou mais. A amostra prevista e concluída foi de 1.100 entrevistas, com margem de erro de 2,95 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada e pelo Portal Acessa.com, com recursos próprios, e realizada pela Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda.

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