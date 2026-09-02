Deputada federal mais votada em Juiz de Fora na eleição de 2022, Ione aparece em terceiro lugar, com 12,73%, no primeiro levantamento eleitoral de 2026 encomendado pelo Portal Acessa.

A Delegada Ione Barboza, que foi a candidata a deputada federal mais votada em Juiz de Fora nas eleições de 2022, não aparece como favorita na primeira pesquisa eleitoral para 2026. No levantamento estimulado encomendado pelo Acessa.com, Ione aparece na terceira colocação, com 12,73% das intenções de voto, atrás de Nikolas Ferreira, que lidera com 16,91%, e Ana Pimentel, com 13,73%.

O resultado chama atenção pelo desempenho de Ione na última eleição. Em 2022, ela foi a candidata a deputado federal mais votada em Juiz de Fora, com 44.084 votos, e terminou eleita para a Câmara dos Deputados.

Agora, na primeira fotografia do cenário eleitoral de 2026, a deputada aparece atrás de dois nomes, Ana Pimentel e Nikolas Ferreira.

O levantamento tem margem de erro de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos. Dessa forma, a diferença entre Ione e Ana Pimentel está dentro da margem de erro, enquanto os três aparecem numericamente à frente dos demais nomes testados.

O cenário representa uma mudança em relação à eleição anterior e coloca Ione diante de uma disputa mais acirrada do eleitorado de Juiz de Fora.