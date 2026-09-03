Além de medir a intenção de voto para as eleições de 2026, a pesquisa eleitoral, encomendada pelo Portal Acessa e realizada em Juiz de Fora também perguntou aos entrevistados como eles avaliam o trabalho de três deputados estaduais com domicilio em Juiz de Fora: Noraldino Junior, Betão e Delegada Sheila.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 29 de agosto, com 1.100 entrevistas. A margem de erro é de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número MG-00366/2026.

Os candidatos abaixo estão em ordem de classificação pela avaliação:

Noraldino Junior

Entre os entrevistados que avaliaram o trabalho do deputado estadual Noraldino Junior, 33,82% classificaram a atuação como “boa”. Outros 17% disseram que o trabalho é “regular para positivo” e 7,09% avaliaram como “ótimo”.

Na avaliação negativa, 4,82% disseram que o trabalho é “ruim”, 4,64% o classificaram como “regular para negativo” e 2,54% como “péssimo”.

O levantamento também registrou que 29% dos entrevistados disseram não conhecer o trabalho do deputado, enquanto 1,09% não responderam.

Delegada Sheila

A pesquisa também avaliou a atuação da deputada estadual Delegada Sheila. Para 28,73% dos entrevistados, o trabalho é “bom”. Outros 15,45% classificaram como “regular para positivo” e 7,82% como “ótimo”.

Na avaliação negativa, 7,36% consideraram o trabalho “ruim”, 4,82% disseram ser “regular para negativo” e 8,91% avaliaram como “péssimo”.

Já 25,82% afirmaram não conhecer o trabalho da deputada e 1,09% não responderam.

Betão

Na avaliação do trabalho do deputado estadual Betão, 15% dos entrevistados classificaram sua atuação como “boa”. Outros 13,18% consideraram o trabalho “regular para positivo”, enquanto 6,27% avaliaram como “ótimo”.

Do outro lado, 4,73% classificaram a atuação como “regular para negativo”, 3,46% como “ruim” e 1,73% como “péssima”.

Um dado que chama atenção é o percentual de eleitores que afirmaram não conhecer o trabalho do parlamentar: 54,45%. Outros 1,18% não responderam.

Pesquisa também mede grau de conhecimento

Os resultados mostram que, além da avaliação positiva ou negativa, uma parcela significativa dos entrevistados declarou não conhecer o trabalho dos parlamentares avaliados. Esse percentual varia de acordo com o nome apresentado aos eleitores e faz parte da própria distribuição de respostas da pesquisa.

A avaliação foi feita separadamente da pergunta de intenção de voto para deputado estadual, que também integra o levantamento. A pesquisa foi realizada pela Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda. e divulgada em 31 de agosto de 2026.

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