O senador e candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, já tem uma nova data confirmada para cumprir agenda de campanha em Juiz de Fora. Após ter sua visita inicial adiada devido a condições climáticas desfavoráveis, a comitiva do candidato desembarcará no município na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, a partir das 8h.

A visita original estava prevista para o dia 17 de agosto, mas precisou ser remanejada pelo fato de o mau tempo ter impedido os deslocamentos aéreos planejados.

Programação na Zona da Mata

De acordo com a vereadora Roberta Lopes, do PL de Juiz de Fora, a concentração acontece no Aeroporto Francisco de Assis (Aeroporto da Serrinha), local onde o candidato vai pousar. Em seguida, os apoiadores do candidato saem em carreata e motociata pelas vias da cidade com destino à Rua Halfeld, no Centro.

Além do ato político focado nas propostas para a região, está prevista a realização de um momento de oração dedicado ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, esfaqueado durante campanha no Calçadão da Rua Halfeld, quando ainda era candidato a presidência em 2018.

A comitiva de Flávio Bolsonaro contará com a presença do seu candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar, além de importantes nomes do partido em Minas Gerais. Entre eles, estão o deputado federal Nikolas Ferreira, que busca a reeleição; Flávio Roscoe, candidato ao Governo de Minas; e Domingos Sávio, postulante ao Senado. O grupo também inclui a vereadora de Juiz de Fora, Roberta Lopes, pré-candidata a deputada estadual.

Retorno à cidade

Esta será a primeira agenda de Flávio Bolsonaro no município desde 2024, quando participou de atos no contexto das eleições municipais daquele ano ao lado de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O evento marca o reforço da presença da sigla na Zona da Mata mineira no pleito deste ano.

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