O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) decidiu, por unanimidade, nesta quinta-feira (3), barrar o registro da candidatura de Eduardo Cunha (Republicanos) a deputado federal pelo estado.

A Corte considerou que Cunha está inelegível. Entre os argumentos está a cassação de seu mandato pela Câmara dos Deputados, em 2016, por quebra de decoro parlamentar. O entendimento é de que o período de inelegibilidade ainda alcança as eleições de 2026.

O Ministério Público Eleitoral também citou uma condenação por improbidade administrativa e uma investigação envolvendo a destinação de R$ 6,1 milhões em emendas parlamentares.

A defesa de Cunha pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto o processo estiver em tramitação, a situação eleitoral do ex-presidente da Câmara ainda poderá ser alterada.

O indeferimento foi votado após um pedido da vereadora Roberta Lopes e do Ministério Público Eleitoral.

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