O vereador Vitinho aparece como o parlamentar mais bem avaliado de Juiz de Fora na primeira pesquisa eleitoral de 2026 encomendada pelo Portal Acessa.com. O levantamento perguntou aos eleitores qual vereador está realizando um bom trabalho atualmente.

Vitinho foi citado por 15,36% dos entrevistados, liderando o ranking de avaliação. Na sequência aparecem Negro Bússola, com 14,36%, e Thiago Bonecão, com 7,82%.

O resultado coloca Vitinho na primeira posição entre os vereadores avaliados pelos eleitores da cidade. Sargento Mello Casal aparece em quarto lugar, com 6,18%, seguido por Julinho da Ana Padre Frederico, com 5,55%, e Roberta Lopes, com 3,36%.

Também foram citados Cido Reis (3,18%), Laiz Perrut (2,55%), Juraci Scheffer (2,45%), João do Joaninho (2,27%), Pardal (2%), Zé Marcio Garotinho (2%), Maurício Delgado (1,82%) e Cida Oliveira (1,73%).

Entre os demais nomes, Dr. Antônio Aguiar aparece com 1,64%; Protetora Kátia Franco, 1,45%; Marlon Siqueir, 1,18%; Fiote, 1,09%; Dr. Marcelo Condé, 0,73%; André Luiz, 0,64%; João Wagner Antoniol e Letícia Delgado, 0,55% cada; e André Mariano, 0,45%.

A pesquisa também registrou 7% de votos em branco ou nulo e 13,27% de entrevistados que não souberam ou não responderam à pergunta.

FOTO: PESQUISA ACESSA - AVALIAÇÃO VEREADORES

Vitinho aparece mais na pesquisa



O desempenho do vereador ganha ainda mais destaque quando comparado com outro dado do mesmo levantamento. Na pesquisa estimulada para deputado estadual, Vitinho aparece entre os nomes testados, enquanto Noraldino Junior lidera o cenário com 15,64%, seguido por Delegada Sheila, com 13,55%, e Betão, com 11,18%.

O levantamento foi realizado pela Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda., entre os dias 25 e 29 de agosto, com 1.100 entrevistas em Juiz de Fora. A margem de erro é de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00366/2026.