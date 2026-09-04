A maioria dos eleitores de Juiz de Fora desaprova a forma como a prefeita Margarida Salomão (PT) administra a cidade, segundo pesquisa eleitoral encomendada pelo Acessa e realizada pela Chromo Pesquisas. De acordo com o levantamento, 52,46% dos entrevistados disseram desaprovar a administração municipal, enquanto 36,27% afirmaram aprovar. Outros 11,27% não souberam ou não responderam.

A avaliação do atual mandato também apresenta um cenário predominantemente negativo. 22,91% classificaram o governo como “bom”, maior percentual entre as opções apresentadas aos entrevistados. Outros 7,45% consideram o mandato “ótimo”.

Na avaliação intermediária, 16,09% classificaram o governo como “regular para positivo”. Somados, os três índices representam 46,45% de avaliações entre ótimo, bom e regular para positivo.

Do outro lado, 18,64% avaliaram o mandato como “regular para negativo”, 16,82% como “ruim” e 18,09% como “péssimo”. Juntos, esses três grupos representam 53,55% de avaliações negativas.

FOTO: Pesquisa JF - Aprovação governo Margarida

Desaprovação supera aprovação

A diferença também aparece quando a pergunta é feita de maneira direta: “Você aprova ou desaprova a forma com que a prefeita administra a cidade?”.

Nesse cenário, a desaprovação chega a 52,46%, uma vantagem de 16,19 pontos percentuais sobre a aprovação, que ficou em 36,27%.

Os números mostram, portanto, que o governo Margarida chega ao segundo semestre de 2026 com avaliação negativa superior à positiva entre os eleitores ouvidos pela pesquisa.

A pesquisa foi realizada pela Chromo Pesquisas, empresa contratada pela Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda., e integra o levantamento eleitoral sobre o cenário de Juiz de Fora.

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