O Portal Acessa.com divulga nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, os resultados da sua segunda pesquisa eleitoral realizada no município de Juiz de Fora. O levantamento, conduzido pela Chromo Pesquisas (Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda), mapeou o cenário de intenção de votos seguindo a ordem de importância dos cargos: começando pela Presidência da República, passando pelo Governo do Estado, Senado Federal, Deputado Federal, até Deputado Estadual.
A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 13 de setembro de 2026, com uma amostra de 1.100 eleitores ouvidos de forma presencial nas zonas urbana e rural de Juiz de Fora. O nível de confiança estimado é de 95%, com margem de erro de 2,95 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-06014/2026 e BR-02903/2026, tendo como empresa contratante e pagante a MVR2 Empreendimentos Ltda.
Abaixo, confira os números do levantamento:
Presidente da República
Na disputa nacional, o cenário estimulado aponta a liderança do presidente Lula em Juiz de Fora:
- Lula: 33,00%
- Flávio Bolsonaro: 28,91%
- Augusto Cury: 14,73%
- Romeu Zema: 6,73%
- Ronaldo Caiado: 3,00%
- Renan Santos: 2,55%
- Pablo Marçal: 2,45%
- Não vou votar: 1,45%
- Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 6,64%
Governador de Minas Gerais
Para o governo estadual, o cenário estimulado mostra ampla liderança de Cleitinho Azevedo no município:
- Cleitinho Azevedo: 33,00%
- Alexandre Kalil: 15,91%
- Patrus Ananias: 15,00%
- Mateus Simões: 6,91%
- Flávio Roscoe: 4,64%
- Ben Mendes: 4,36%
- Gabriel Azevedo: 2,55%
- Não vou votar: 2,00%
Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 15,45%
Senador
Na corrida para o Senado Federal, considerando a primeira opção de voto no cenário estimulado com apresentação de disco:
- Marília Campos: 14,36%
- Carlos Viana: 11,64%
- Aécio Neves: 10,64%
- Marcelo Aro: 8,45%
- Domingos Sávio: 6,55%
- Victória Mello: 2,82%
- Áurea Carolina: 1,73%
- Marco Antonio Costa (Superman): 1,55%
- Vanessa Portugal: 1,36%
- Carlin Moura: 1,09%
- Não vou votar: 2,82%
- Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 36,82%
Deputado Federal
Para a Câmara dos Deputados, o cenário estimulado apresenta o seguinte panorama em Juiz de Fora:
- Ana Pimentel: 17,00%
- Nikolas Ferreira: 15,73%
- Delegada Ione Barboza: 11,27%
- Charlles Evangelista: 10,45%
- Kátia Dias: 9,36%
- Sargento Mello Casal: 7,00%
- Wadson Ribeiro: 5,00%
- Eduardo Cunha: 1,82%
- Wagner de Oliveira: 1,82%
- Luiz Fernando Faria: 1,73%
- Dimas Fabiano: 1,64%
- Dr. Mário Heringer: 1,09%
- Não vou votar: 1,91%
- Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 12,00%
Deputado Estadual
Na disputa para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o cenário aponta:
- Noraldino Junior: 17,73%
- Delegada Sheila: 14,54%
- Betão: 10,82%
- Tiago Bonecão: 7,91%
- Dr. Antonio Aguiar: 5,82%
- Roberta Lopes: 5,82%
- João do Joaninho: 5,73%
- Laís Perrut: 5,27%
- Ana do Padre Federico: 4,91%
- Pastor Heloyr: 1,64%
- Charles Santos: 1,00%
- Bruno Engler: 0,91%
- Não vou votar: 2,18%
- Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 13,27%
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