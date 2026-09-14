O Portal Acessa.com divulga nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, os resultados da sua segunda pesquisa eleitoral realizada no município de Juiz de Fora. O levantamento, conduzido pela Chromo Pesquisas (Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda), mapeou o cenário de intenção de votos seguindo a ordem de importância dos cargos: começando pela Presidência da República, passando pelo Governo do Estado, Senado Federal, Deputado Federal, até Deputado Estadual.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 13 de setembro de 2026, com uma amostra de 1.100 eleitores ouvidos de forma presencial nas zonas urbana e rural de Juiz de Fora. O nível de confiança estimado é de 95%, com margem de erro de 2,95 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-06014/2026 e BR-02903/2026, tendo como empresa contratante e pagante a MVR2 Empreendimentos Ltda.

Abaixo, confira os números do levantamento:

Presidente da República

Na disputa nacional, o cenário estimulado aponta a liderança do presidente Lula em Juiz de Fora:

  • Lula: 33,00%
  • Flávio Bolsonaro: 28,91%
  • Augusto Cury: 14,73%
  • Romeu Zema: 6,73%
  • Ronaldo Caiado: 3,00%
  • Renan Santos: 2,55%
  • Pablo Marçal: 2,45%
  • Não vou votar: 1,45%
  • Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 6,64%

Governador de Minas Gerais

Para o governo estadual, o cenário estimulado mostra ampla liderança de Cleitinho Azevedo no município:

  • Cleitinho Azevedo: 33,00%
  • Alexandre Kalil: 15,91%
  • Patrus Ananias: 15,00%
  • Mateus Simões: 6,91%
  • Flávio Roscoe: 4,64%
  • Ben Mendes: 4,36%
  • Gabriel Azevedo: 2,55%
  • Não vou votar: 2,00%
    Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 15,45%

Senador

Na corrida para o Senado Federal, considerando a primeira opção de voto no cenário estimulado com apresentação de disco:

  • Marília Campos: 14,36%
  • Carlos Viana: 11,64%
  • Aécio Neves: 10,64%
  • Marcelo Aro: 8,45%
  • Domingos Sávio: 6,55%
  • Victória Mello: 2,82%
  • Áurea Carolina: 1,73%
  • Marco Antonio Costa (Superman): 1,55%
  • Vanessa Portugal: 1,36%
  • Carlin Moura: 1,09%
  • Não vou votar: 2,82%
  • Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 36,82%

Deputado Federal

Para a Câmara dos Deputados, o cenário estimulado apresenta o seguinte panorama em Juiz de Fora:

  • Ana Pimentel: 17,00%
  • Nikolas Ferreira: 15,73%
  • Delegada Ione Barboza: 11,27%
  • Charlles Evangelista: 10,45%
  • Kátia Dias: 9,36%
  • Sargento Mello Casal: 7,00%
  • Wadson Ribeiro: 5,00%
  • Eduardo Cunha: 1,82%
  • Wagner de Oliveira: 1,82%
  • Luiz Fernando Faria: 1,73%
  • Dimas Fabiano: 1,64%
  • Dr. Mário Heringer: 1,09%
  • Não vou votar: 1,91%
  • Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 12,00%

Deputado Estadual

Na disputa para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o cenário aponta:

  • Noraldino Junior: 17,73%
  • Delegada Sheila: 14,54%
  • Betão: 10,82%
  • Tiago Bonecão: 7,91%
  • Dr. Antonio Aguiar: 5,82%
  • Roberta Lopes: 5,82%
  • João do Joaninho: 5,73%
  • Laís Perrut: 5,27%
  • Ana do Padre Federico: 4,91%
  • Pastor Heloyr: 1,64%
  • Charles Santos: 1,00%
  • Bruno Engler: 0,91%
  • Não vou votar: 2,18%
  • Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 13,27%

Tags:
Alexandre Kalil | Bolsonaro | Carlos Viana | Cleitinho | Cleitinho Azevedo | Flávio Bolsonaro | Governo

Montagem Acessa.com - Dados são da segunda pesquisa Portal Acessa.com/Chromo

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