O Portal Acessa.com divulga nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, os resultados da sua segunda pesquisa eleitoral realizada no município de Juiz de Fora. O levantamento, conduzido pela Chromo Pesquisas (Sectral Serviços e Comércio em Geral Ltda), mapeou o cenário de intenção de votos seguindo a ordem de importância dos cargos: começando pela Presidência da República, passando pelo Governo do Estado, Senado Federal, Deputado Federal, até Deputado Estadual.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 13 de setembro de 2026, com uma amostra de 1.100 eleitores ouvidos de forma presencial nas zonas urbana e rural de Juiz de Fora. O nível de confiança estimado é de 95%, com margem de erro de 2,95 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-06014/2026 e BR-02903/2026, tendo como empresa contratante e pagante a MVR2 Empreendimentos Ltda.

Abaixo, confira os números do levantamento:



Presidente da República



Na disputa nacional, o cenário estimulado aponta a liderança do presidente Lula em Juiz de Fora:



Lula: 33,00%



Flávio Bolsonaro: 28,91%



Augusto Cury: 14,73%



Romeu Zema: 6,73%



Ronaldo Caiado: 3,00%



Renan Santos: 2,55%



Pablo Marçal: 2,45%



Não vou votar: 1,45%



Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 6,64%



Governador de Minas Gerais



Para o governo estadual, o cenário estimulado mostra ampla liderança de Cleitinho Azevedo no município:

Cleitinho Azevedo: 33,00%



Alexandre Kalil: 15,91%



Patrus Ananias: 15,00%



Mateus Simões: 6,91%



Flávio Roscoe: 4,64%



Ben Mendes: 4,36%



Gabriel Azevedo: 2,55%



Não vou votar: 2,00%

Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 15,45%





Senador

Na corrida para o Senado Federal, considerando a primeira opção de voto no cenário estimulado com apresentação de disco:

Marília Campos: 14,36%



Carlos Viana: 11,64%



Aécio Neves: 10,64%



Marcelo Aro: 8,45%



Domingos Sávio: 6,55%



Victória Mello: 2,82%



Áurea Carolina: 1,73%



Marco Antonio Costa (Superman): 1,55%



Vanessa Portugal: 1,36%



Carlin Moura: 1,09%



Não vou votar: 2,82%



Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 36,82%



Deputado Federal

Para a Câmara dos Deputados, o cenário estimulado apresenta o seguinte panorama em Juiz de Fora:

Ana Pimentel: 17,00%



Nikolas Ferreira: 15,73%



Delegada Ione Barboza: 11,27%



Charlles Evangelista: 10,45%



Kátia Dias: 9,36%



Sargento Mello Casal: 7,00%



Wadson Ribeiro: 5,00%



Eduardo Cunha: 1,82%



Wagner de Oliveira: 1,82%



Luiz Fernando Faria: 1,73%



Dimas Fabiano: 1,64%



Dr. Mário Heringer: 1,09%



Não vou votar: 1,91%



Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 12,00%





Deputado Estadual

Na disputa para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o cenário aponta:

Noraldino Junior: 17,73%



Delegada Sheila: 14,54%



Betão: 10,82%



Tiago Bonecão: 7,91%



Dr. Antonio Aguiar: 5,82%



Roberta Lopes: 5,82%



João do Joaninho: 5,73%



Laís Perrut: 5,27%



Ana do Padre Federico: 4,91%



Pastor Heloyr: 1,64%



Charles Santos: 1,00%



Bruno Engler: 0,91%



Não vou votar: 2,18%



Indecisos / Brancos / Nulos / NS-NR: 13,27%





Tags:

Alexandre Kalil | Bolsonaro | Carlos Viana | Cleitinho | Cleitinho Azevedo | Flávio Bolsonaro | Governo