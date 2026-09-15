A segunda pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Chromo Pesquisas a pedido do Portal Acessa.com apontou também o cenário das intenções de voto no município de Juiz de Fora para o cargo de deputado estadual. No levantamento, os cinco primeiros colocados somam juntos mais de 57% dos votos válidos na corrida legislativa.

Confira abaixo quem são os cinco candidatos que aparecem à frente na disputa:

Noraldino Junior (17,73%): Atual deputado estadual, lidera as intenções de voto no cenário estimulado. O parlamentar mantém forte penetração no eleitorado local, amparado pela atuação na defesa da causa animal, saúde e segurança pública.

Delegada Sheila (14,54%): Na segunda posição, a deputada estadual consolida sua presença entre os mais votados no município. Sua base eleitoral é impulsionada pelas pautas voltadas à segurança pública e à proteção de mulheres e da infância.

Betão (10,82%): Representante do campo de esquerda e vindo do setor da educação, o parlamentar ocupa o terceiro lugar no levantamento. Ele figura no topo das preferências com bandeiras ligadas aos servidores públicos e direitos trabalhistas.

Tiago Bonecão (7,91%): O atual vereador de Juiz de Fora desponta na quarta colocação. A rápida ascensão e a boa avaliação no Legislativo municipal reforçam sua competitividade na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Dr. Antonio Aguiar (5,82%): Empatado numericamente na quinta colocação com Roberta Lopes, o médico e ex-vereador garante lugar no grupo principal. Seu desempenho reflete a atuação histórica na área da saúde e o recall político em Juiz de Fora.

Sobre a pesquisa

O levantamento da Chromo Pesquisas foi realizado entre os dias 8 e 13 de setembro de 2026, ouvindo 1.100 eleitores presencialmente em Juiz de Fora. A margem de erro é de 2,95 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é MG-06014/2026 e BR-02903/2026.

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