Levantamento do Acessa mostra quais integrantes da Câmara Municipal de Juiz de Fora declararam apoio a candidatos com domicílio eleitoral no município e quais escolheram nomes de outras cidades.

A eleição de 2026 coloca em disputa, além dos cargos majoritários, duas cadeiras que tradicionalmente mobilizam as forças políticas locais: deputado federal e deputado estadual. Em Juiz de Fora, os 23 vereadores da atual legislatura também participam das articulações eleitorais, e os apoios declarados ajudam a revelar como a Câmara Municipal está se posicionando diante das candidaturas da própria cidade.

O Acessa levantou, a partir das manifestações públicas e das redes sociais dos vereadores, quais candidatos recebem apoio dos parlamentares e quais desses nomes têm domicílio eleitoral em Juiz de Fora.

Na disputa para deputado federal, a cidade tem 14 candidatos com domicílio eleitoral no município.

Quem apoia os candidatos de Juiz de Fora para deputado federal

Kátia Dias é apoiada por Vitinho, Pardal e Marcelo Condé. A candidata do PSB é natural de Juiz de Fora e já exerceu mandato na Câmara dos Deputados como suplente.

Ana Pimentel tem apoio identificado de Juraci Scheffer, Laiz Perrut, Letícia Delgado e João Wagner Antoniol.

Wadson Ribeiro aparece com apoio de Cido Reis. Natural de Juiz de Fora, Wadson é candidato pelo PCdoB e tem trajetória ligada ao movimento estudantil e à administração pública.

Já Sargento Mello-Casal, que também é vereador de Juiz de Fora, disputa uma vaga de deputado federal pelo PL. No levantamento, não foi identificado outro vereador declarando apoio à sua candidatura.

Nem todos os vereadores apoiam candidatos da cidade

O levantamento também mostra vereadores que escolheram candidatos de outras regiões para a disputa federal.

Roberta Lopes apoia Nikolas Ferreira; Thiago Bonecão apoia Eduardo Cunha; Dr. Antônio Aguiar, Rodrigo de Castro; Kátia Franco, Wanderley Porto; e André Luiz, Gilberto Abramo.

Negro Bússola aparece apoiando Lohanna para deputada federal. Apesar de a parlamentar ter atuação política em Minas Gerais, ela não integra a relação dos candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral em Juiz de Fora.

Também aparecem apoios a Luiz Fernando, Dimas Fabiano e Flamarion Rolando, entre outros candidatos que não integram a lista de 14 nomes com domicílio eleitoral em Juiz de Fora.

Na disputa estadual, cenário também é dividido

Para deputado estadual, a presença de candidatos ligados diretamente a Juiz de Fora é ainda maior. A segunda pesquisa eleitoral do Acessa, realizada entre 8 e 13 de setembro, apresentou entre os nomes mais citados na cidade Noraldino Junior, Betão, Tiago Bonecão, Dr. Antônio Aguiar, Roberta Lopes, João do Joaninho, Laís Perrut e Ana do Padre Federico. Charles Santos também tem domicílio em Juiz de Fora.

Entre os vereadores que apoiam candidaturas locais, Vitinho e Pardal aparecem com apoio a Noraldino Junior, enquanto Cida Oliveira e Juraci Scheffer apoiam Betão.

Zé Márcio-Garotinho, Cido Reis, Marlon Siqueira e Fiote declararam apoio a Tiago Bonecão para deputado estadual.

André Luiz apoia Charles Santos, candidato que, embora natural de Cabo Frio (RJ), é domiciliado em Juiz de Fora e tem atuação política consolidada na cidade e na Zona da Mata.

Marcelo Condé apoia Carol Caram, enquanto Letícia Delgado apoia Macaé Evaristo, André Mariano apoia Leandro Genaro, Kátia Franco apoia Fred Costa e João Wagner Antoniol aparece com apoio a Noraldino Junior, conforme o levantamento realizado pelo Acessa.

Apoios revelam diferentes escolhas

O levantamento mostra que não existe uma orientação única entre os vereadores de Juiz de Fora. Parte dos parlamentares concentra seus apoios em candidaturas com domicílio eleitoral na própria cidade, enquanto outros optam por nomes de outras regiões do estado.

A situação também evidencia que um vereador pode apoiar um candidato local para um dos cargos e um candidato de fora para o outro. É o caso, por exemplo, de parlamentares que fazem uma “dobradinha” com um candidato de Juiz de Fora e outro de outra região.

A apuração foi feita com base em manifestações públicas, publicações em redes sociais e materiais de campanha identificados pelo Portal.

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