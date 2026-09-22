O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao Governo de Minas Gerais, confirmou presença em Juiz de Fora no próximo sábado (26). Ele participa de um ato político a partir das 11h30, no Calçadão da Rua Halfeld, no Centro da cidade.

A agenda foi articulada a convite da candidata a deputada federal Kátia Dias, que também seria suplente de Cleitinho nas eleições de 2022.

Cleitinho lidera pesquisa do Acessa em Juiz de Fora

Cleitinho aparece na primeira colocação na disputa pelo Governo de Minas entre os eleitores de Juiz de Fora, segundo a segunda pesquisa eleitoral do Portal Acessa.com em parceria com a Chromo Pesquisas.

Na pesquisa, Cleitinho registra 33% das intenções de voto. Alexandre Kalil aparece com 15,91%, seguido por Patrus Ananias, com 15%, e Mateus Simões, com 6,91%.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 13 de setembro, com 1.100 eleitores de Juiz de Fora, nas zonas urbana e rural. A margem de erro é de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-06014/2026 e BR-02903/2026.

Na primeira pesquisa do Acessa.com/Chromo, realizada entre 25 e 29 de agosto, Cleitinho também havia aparecido na liderança, com 30,46% das intenções de voto em Juiz de Fora. Na ocasião, Patrus Ananias tinha 12,09%, Alexandre Kalil, 8,09%, e Mateus Simões, 5,64%.

Além dos levantamentos do Acessa.com, pesquisas estaduais divulgadas em setembro também apontaram Cleitinho na primeira colocação em cenários de primeiro turno, como a Quaest, com 32%, e a RealTime Big Data, com 35%.

A visita a Juiz de Fora acontece na reta final da campanha para o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.