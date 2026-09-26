O candidato ao Governo de Minas pelo Republicanos, Cleitinho Azevedo, esteve em Juiz de Fora neste sábado (26) para um ato de campanha no Calçadão da Rua Halfeld, no Centro da cidade. Durante a atividade, o senador declarou apoio à candidatura de Kátia Dias (PSB) à Câmara dos Deputados e pediu votos para a candidata. Cleitinho é o o atual candidato mais bem posicionado nas pesquisas.

A agenda reuniu apoiadores e lideranças políticas da região. Cleitinho chegou à cidade após uma motociata que saiu do Parque da Lajinha em direção ao Centro e, no Parque Halfeld, participou de um ato ao lado de candidatos da região, entre eles Kátia Dias, Noraldino Júnior, além do candidato ao Senado Marcelo Aro.

A presença de Cleitinho em Juiz de Fora havia sido anunciada anteriormente pelo Acessa. O encontro foi articulado a convite de Kátia Dias e ocorreu na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

O apoio entre Cleitinho e Kátia, porém, não começou neste sábado. Antes da visita, o candidato ao Governo de Minas já havia publicado um vídeo nas redes sociais declarando apoio à candidatura de Kátia para deputada federal. A manifestação foi registrada também por veículos da região e reforçou a aproximação política entre os dois.

Durante a passagem por Juiz de Fora, Cleitinho também falou sobre temas relacionados à região e ao Estado. Em entrevista à imprensa, afirmou que pretende ampliar investimentos em prevenção de desastres na Zona da Mata, fortalecer a segurança no interior e atuar na negociação da dívida de Minas Gerais. Também defendeu a redução do IPVA.

O ato ocorreu no Calçadão da Rua Halfeld, tradicional espaço de circulação e manifestações públicas no Centro de Juiz de Fora.

A visita marcou a entrada de Cleitinho na campanha eleitoral em Juiz de Fora nesta reta final antes do primeiro turno e aproximou publicamente o candidato ao Governo de Minas da campanha de Kátia Dias à Câmara dos Deputados.