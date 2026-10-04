O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4) em Juiz de Fora com registros pontuais de ocorrências nos locais de votação. Até as 14h30, a Justiça Eleitoral havia contabilizado dois casos na cidade.

Uma das ocorrências envolveu a prisão de um mesário que atuava no Colégio Marianinho, no bairro São Mateus. Segundo informações apuradas, o homem teria feito ameaças contra a ex-companheira durante o período de votação. Ainda conforme a apuração, havia uma medida protetiva relacionada à mulher.

O outro registro foi identificado na Escola Monteiro Lobato, no Bairro Bairu. Uma urna eletrônica apresentou problema e precisou ser substituída na seção 259.

Juiz de Fora possui 394.921 eleitores aptos a participar da votação neste domingo. Apesar das ocorrências, o processo eleitoral segue normalmente nos demais locais da cidade.

Nas redes sociais, eleitores também relataram demora em algumas seções. De acordo com a Justiça Eleitoral, um dos fatores que contribuem para o tempo maior de votação é a quantidade de escolhas que cada eleitor precisa fazer neste pleito. São seis votos, e parte dos eleitores chega aos locais sem a chamada “colinha”, o que pode aumentar o tempo diante da urna.

Também foram registrados casos de dificuldades relacionadas à biometria, contribuindo para filas e lentidão em determinados pontos.

A votação encerrou as 17h. Eleitores que estavam na fila no horário de encerramento não perderam o direito de votar: nesses casos, o atendimento continua até que todos os presentes tenham conseguido registrar o voto.

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