Juiz de Fora terá sete representantes com domicílio eleitoral na cidade no Legislativo estadual e federal a partir de 2027. Nas eleições desse domingo (4), três candidatos com domicílio eleitoral no município foram eleitos para a Câmara dos Deputados, enquanto quatro conquistaram vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Na disputa para deputado federal, Ana Pimentel e Delegada Ione foram reeleitas para novos mandatos em Brasília. A novidade é o vereador Sargento Mello-Casal, que conquistou seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Ana Pimentel recebeu 144.496 votos em Minas Gerais, enquanto Delegada Ione obteve 39.275 votos. Mello-Casal recebeu 25.090 votos e garantiu uma das vagas do PL na bancada mineira. Com isso, Juiz de Fora passa a ter três representantes na Câmara dos Deputados.

Já na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a cidade terá quatro representantes.

Foram reeleitos Noraldino Júnior, Delegada Sheila e Betão. A novidade é a vereadora Roberta Lopes, que conquistou seu primeiro mandato como deputada estadual.

Noraldino Júnior recebeu 89.480 votos em Minas Gerais. Delegada Sheila teve 70.171 votos, Roberta Lopes recebeu 63.840 votos e Betão foi escolhido por 61.835 eleitores em todo o estado.

Veja a bancada de Juiz de Fora

Deputados federais

Ana Pimentel (PT) — reeleita



Delegada Ione (PL) — reeleita



Sargento Mello-Casal (PL) — eleito pela primeira vez

Deputados estaduais

Noraldino Júnior (PSB) — reeleito



Delegada Sheila (PL) — reeleita



Betão (PT) — reeleito



Roberta Lopes (PL) — eleita pela primeira vez

Com o resultado, Juiz de Fora mantém quatro representantes na Assembleia Legislativa e amplia de dois para três a quantidade de deputados federais com domicílio eleitoral na cidade.

Os números consideram a totalização de 99,99% das urnas divulgada na madrugada desta segunda-feira (5). O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais confirmou que, em todo o estado, foram eleitos 53 deputados federais e 77 deputados estaduais.

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