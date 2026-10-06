Juiz de Fora apresentou, no primeiro turno das Eleições 2026, realizado no último domingo (4), uma disputa marcada pelo equilíbrio entre PT e PL em diferentes cargos. Enquanto o Partido dos Trabalhadores liderou as votações para presidente e Senado no município, o Partido Liberal teve forte desempenho nas eleições para deputado federal e estadual.

Na disputa presidencial, Lula (PT) foi o candidato mais votado em Juiz de Fora, com 151.552 votos, correspondentes a 49,58% dos votos válidos. O segundo colocado foi Flávio Bolsonaro (PL), com 126.964 votos (41,53%). A diferença entre os dois foi de 24.588 votos.

O resultado da cidade ficou diferente do cenário estadual. Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno à frente de Lula, enquanto os dois avançaram para o segundo turno nacional.

Senado

Na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, Marília Campos (PT) também foi a candidata mais votada em Juiz de Fora. Ela recebeu 123.616 votos (24,30%), seguida por Domingos Sávio (PL), com 111.219 votos (21,86%).

Apesar de Marília ter liderado na cidade, o resultado estadual foi diferente: Domingos Sávio terminou a apuração em primeiro lugar em Minas Gerais, com 24,21%, enquanto Marília ficou em segundo, com 19,44%. Os dois foram eleitos para o Senado.

PL ganha espaço entre os deputados

O desempenho do PL foi mais expressivo nas eleições proporcionais em Juiz de Fora.

Para deputado federal, Nikolas Ferreira (PL) foi o candidato mais votado na cidade, com 71.869 votos (25,26%). Em segundo lugar ficou Ana Pimentel (PT), com 65.475 votos (23,01%). O terceiro colocado foi Sargento Mello-Casal (PL), com 19.515 votos (6,86%).

Entre os candidatos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora, três foram eleitos para a Câmara dos Deputados: Ana Pimentel (PT), Delegada Ione (PL) e Sargento Mello-Casal (PL).

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), quatro candidatos com domicílio eleitoral na cidade foram eleitos: Delegada Sheila (PL), Roberta Lopes (PL), Betão (PT) e Noraldino Júnior (PSB).

PT lidera nas disputas majoritárias; PL amplia presença no Legislativo

Os resultados mostram comportamentos diferentes do eleitorado juiz-forano de acordo com o cargo em disputa. PT teve os candidatos mais votados para presidente e Senado, enquanto PL apareceu com força nas eleições proporcionais, com candidatos do partido entre os mais votados na cidade e três representantes com domicílio eleitoral no município eleitos para o Congresso e dois para a Assembleia.

No total, Juiz de Fora terá, a partir de 2027, três deputados federais e quatro deputados estaduais com domicílio eleitoral na cidade. A representação será formada por três nomes do PL, um do PT e outros três de diferentes partidos na soma das duas Casas.

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