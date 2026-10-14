O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nas redes sociais uma nova agenda de mobilizações para o dia 24 de outubro, com atos previstos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. A data é a mesma em que havia sido anunciada a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL) a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Conforme noticiado anteriormente pelo Acessa.com, Flávio Bolsonaro teria visita prevista a Juiz de Fora na véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

A nova publicação de Nikolas, no entanto, indica compromissos em outras cidades para o mesmo dia, levantando dúvidas sobre a organização da agenda dos aliados do PL.

A visita de Flávio Bolsonaro ao município havia sido confirmada pela deputada estadual eleita Roberta Lopes (PL). A previsão inicial era de que o evento começasse às 11h, mas o local ainda não havia sido informado. Roberta não respondeu ao questionamento do Acessa sobre a mudança.

O Acessa.com acompanha as atualizações sobre a agenda dos políticos e trará novas informações assim que houver confirmação dos horários e locais dos atos.

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