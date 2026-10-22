A poucas horas do encerramento da campanha para o segundo turno das Eleições 2026, a movimentação política ganha ritmo intenso em Juiz de Fora. Na noite desta quinta-feira(22), manifestantes e lideranças de partidos de direita concentram-se em frente ao prédio da Câmara Municipal para realizar um ato público em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Por volta de 19h20 os manifestantes iniciaram a caminhada pela Rua Halfeld e seguem até a esquina com a Batista de Oliveira, local onde em 2018, o então candidato a presidência Jair Bolsonaro sofreu um atentado. Ele se elegeu presidente no mesmo ano e assumiu em 2019.

O ato denominado Bloquinho 22 teve início às 18h e tem como objetivo mobilizar a militância conservadora da cidade buscando reforçar os votos na reta final da disputa presencial.

Presenças Confirmadas e Lideranças Locais

A mobilização reúne figuras políticas locais e regionais. Entre as principais lideranças presentes no ato em frente ao Legislativo municipal:

Delegada Ione Barbosa: Eleita deputada federal.

Delegada Sheila: Eleita deputada estadual.

Charlles Evangelista: Presidente do Diretório do Partido Liberal (PL).

Sargento Mello Casal: Vereador de Juiz de Fora e eleito deputado federal.

Roberta Lopes vereadora eleita deputada estadual

Vereador André Mariano

Os discursos no palanque montado no local destacam a união das forças conservadoras de Minas Gerais na reta final da campanha.

Às 19h40 os manifestantes chegaram na esquina da Halfeld, com a Rua Batista de Oliveira e no local deram as mãos e rezaram o Pai Nosso. A oração foi guiada pelo vereador André Mariano. Logo depois, voltaram a gritar palavras de ordem e os políticos presentes assumiram o microfone.

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