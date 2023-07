O Procon de Juiz de Fora realizou, nesta segunda (10), uma pesquisa de preço em postos de combustíveis da Zona Norte de Juiz de Fora. O aviso com o resultado da pesquisa foi divulgado no Atos do Governo nesta terça (11).

De acordo com o documento divulgado a gasolina comum mais cara foi encontrada em posto, de bandeira da Petrobrás, no bairro Vitorino Braga. O litro no local está custando R$5,59, $0,10 a mais do que o preço médio do combustível em Minas Gerais, segundo o portal da Petrobrás. Nesse mesmo posto o Etanol também é o mais caro, com o litro a R$4,29.

Já a gasolina comum e o etanol mais baratos foram encontrados em um posto, de bandeira branca, no bairro Industrial com o litro a R$5,29 e R3,79 respectivamente.

O Diesel mais caro foi encontrado em um posto, de bandeira branca, no bairro Industrial com o litro a R$5,24 e o mais barato em um posto, também de bandeira branca, no bairro Nova Era, com o litro a R$4,64.



Ainda, conforme a pesquisa, a média de preço da gasolina comum nos postos da Zona Norte é de R$5,45, do etanol R$4,01 e do Diesel R$4,92. Tanto a gasolina quanto o Diesel encontram-se abaixo da média de valores dos combustíveis no estado que, segundo o portal de transparência da Petrobrás, saem por R$5,49 e R$4,90 o litro, respectivamente.

Confira a pesquisa de preço completa clicando aqui.

