Reconhecendo a gordofobia como forma de violência, ofensa ou discriminação contra pessoas gordas, em razão de suas características físicas ou peso corporal, o Projeto de Lei 136/2023 proposto pela vereadora Laiz Perrut (PT) foi tema de uma reunião realizada na noite dessa terça-feira (12). O texto, que está em fase de tramitação na Câmara visa a instituir a campanha permanente de conscientização e enfrentamento à gordofobia no município.

Durante o encontro, que se tornou uma roda de conversa, houve o compartilhamento de vivências, experiências e até mesmo sugestões de linhas de enfrentamento ao preconceito. As dificuldades, dores e constrangimentos aos quais as pessoas gordas são expostas foram o fio condutor da conversa, na qual a necessidade de ações coletivas para garantir acessos foram salientadas.

Para a vereadora Laiz Perrut, o ponto de partida foi o contato com as pessoas que encontram todas essas barreiras nos territórios da cidade. "A gente começou a conversar com várias pessoas, principalmente, com a Kalli e o Jonathan, sobre como os corpos gordos são invisibilizados. Começamos a perceber que na própria Câmara Municipal não era um espaço que os gordos podiam vir e sentar de maneira confortável, igual a todas as outras pessoas, então a gente começou por aqui também."

O personal trainer, Carlos Frederico, compartilhou que o enfrentamento à gordofobia no trabalho é diário. "Chega uma pessoa para conhecer o espaço em que eu trabalho, quando eu me apresento como professor, sendo gordo, o olhar da pessoa muda imediatamente. Imaginar essa barreira sendo criada, as pessoas olhando para gente com respeito, seria o ideal". Carlos ressalta que ter essa conscientização reconhecida politicamente é fundamental para combater o preconceito. "É importante que a gente tenha isso garantido em Lei, para evitar esse julgamento. A gente trabalharia com outra cabeça, abre um leque para muitas possibilidades."

Sair da invisibilidade

Criadora do blog Beleza Sem Tamanho e idealizadora Feira JF Plus Size, Kalli Fonseca, que também é colunista da ACESSA.COM e milita na causa antigordofobia há muitos anos, colaborou com Laiz Perrut para a composição do Projeto de Lei. Para ela, ver o dispositivo tomar forma gera uma sensação de realização. "Tenho uma trajetória longa de aprendizado e vivência dentro desse tema. Fico extremamente feliz de ver esse passo acontecer. Estamos descobrindo juntos como fazer isso nessa caminhada. Não tinha ideia de que chegaríamos em um momento tão importante como esse".

Para Kalli, essa construção coletiva vai fazer com que, no futuro, pessoas gordas não tenham que viver as situações de dor e constrangimento que foram compartilhadas ao longo da reunião. "As próximas gerações vão colher esses frutos. E esse é só o primeiro passo, para no futuro, quem sabe, criminalizar as ofensas, as ações vexatórias, as pessoas que deixam de empregar pessoas gordas. Quem sabe, no futuro, a gente tenha um programa de empregabilidade? Tem muitas coisas que podem nascer desse projeto", comemora.

A intenção, segundo Laiz Perrut, é tornar a campanha permanente, para mostrar que pessoas gordas merecem respeito, dignidade, oportunidades. "É um pontapé pra que a gente possa ter outros projetos, para que a gente possa falar mais sobre esse tema". O projeto deve passar por mais duas comissões e ir para o plenário para votação por três vezes. Depois disso, deverá ser encaminhado para a sanção da prefeita. Com a sanção, é a vez de regulamentar como, onde e quando a campanha será executada, com ações voltadas para o público geral.

O texto salienta a importância de promover o respeito e a dignidade das pessoas gordas, de assegurar o acesso pleno e sem constrangimento à saúde, cultura, lazer, transporte e trabalho, priorização do combate à gordofobia entre crianças e adolescentes, promoção da conscientização em ambientes públicos e privados, em especial, em unidades de saúde e educação, além do incentivo à pesquisa.

Primeiro tem um peso das pessoas falarem e acharem que a gente está romantizando as pessoas gordas, a obesidade, vamos por assim. De falar assim, não, mas que isso, isso é coisa, você não pode incentivar isso, você tá incentivando as pessoas a ficarem gordas e tudo. Mas eu acho que tem um peso muito grande e significativo para as pessoas gordas, que estão vendo aquilo e que falam poxa, ninguém nunca olhou por nós. E eu tenho recebido muito isso das pessoas, as pessoas estão mandando muito essa mensagem, falando assim, olha, ninguém pensa nas pessoas gordas, porque as pessoas gordas são as pessoas que ninguém precisa pensar mesmo, não tá na sociedade. Então acho que esse peso, assim, e pra mim isso é muito importante, de que todas as pessoas possam ser representadas no nosso mandato, então acho que esse é o peso que pra mim tem, de poder representar todo mundo.