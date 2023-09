Nos bastidores, há uma informação de que empresários de Juiz de Fora negociaram com a Prefeitura a permuta do entorno na Represa de São Pedro por um terreno de 5.000 m² do Município no trevo do Parque da Lajinha.

O Portal questionou o Executivo e a Câmara Municipal de Juiz de Fora a veracidade da informação e sobre o motivo da troca, mas não houve retorno até o momento.

Até esta quarta-feira (20) não há publicações sobre o assunto no Portal da transparência.