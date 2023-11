A Santa Casa de Misericórdia em Juiz de Fora está buscando empréstimos para conseguir arcar com as despesas do 13º salário dos funcionários. A informação foi confirmada por fontes internas do hospital ao Portal. Alguns funcionários que já são aposentados e seguem trabalhando no hospital, relataram à reportagem que não receberam o FGTS neste mês de novembro.

Uma funcionária que não quis ser identificada destacou que é o primeiro mês que atrasa o FGTS e que por já ser aposentada sempre conta com dinheiro na folha de pagamento. "Esse mês ainda não recebemos o valor do FGTS, é um dinheiro que já conto todo mês. Além disso já sabemos que o hospital está com dificuldades para pagar o nosso 13º salário, estamos todos preocupados".

O Acessa questionou a Santa Casa sobre os pagamentos e a atual situação financeira da Instituição, a assessoria da Instituição informou que estava aguardando a reunião do Conselho Estratégico e que em breve enviariam uma nota, porém, até o fechamento da reportagem a Santa Casa não enviou um posicionamento.

Relembre o caso de desvio de dinheiro público na Instituição

A Santa Casa de Misericórdia foi investigada por desvio de recursos públicos pelo Ministério Público de Minas Gerais. A operação No Mercy foi realizada no dia 15 de junho deste ano e foram cumpridos mandados de busca e apreensão, de sequestro de imóveis, de indisponibilidade de bens e de afastamento de cargos e empregos, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora.

As investigações começaram a partir de denúncias encaminhadas ao Ministério Público que reportavam favorecimentos pessoais e desvio de recursos públicos e privados da área de saúde. Provas produzidas e apresentadas para o Poder Judiciário indicaram que os ilícitos apurados podem ter provocado desvio de verbas da área de saúde de cifras milionárias. O principal alvo das investigações foi o ex-presidente da Instituição, Dr. Renato Loures.