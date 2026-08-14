A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, exonerou um ocupante de cargo comissionado denunciado à Justiça por crime contra a dignidade sexual de uma servidora pública municipal. A medida foi adotada após uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público do município.

A atuação do MPMG ocorreu depois que a denúncia contra o então ocupante do cargo chegou ao Poder Judiciário. Na recomendação, a Promotoria destacou que funções de livre nomeação e exoneração devem observar princípios como moralidade, integridade e confiança da sociedade na administração pública.

Segundo o Ministério Público, a permanência do denunciado em uma função de chefia ou assessoramento poderia comprometer esses princípios e afetar a relação de confiança entre a administração e a população.

O órgão também ressaltou a necessidade de garantir ambientes de trabalho seguros e respeitosos, especialmente para a proteção das mulheres que atuam no serviço público.

A exoneração ocorreu de forma imediata após o município receber a recomendação. Para o promotor de Justiça Rodrigo Otávio Mazieiro Wanis, responsável pelo documento, o caso demonstra a importância da atuação preventiva do MPMG e da articulação entre os órgãos públicos para proteger o interesse público e fortalecer a integridade administrativa.

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