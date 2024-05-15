Folhas de bananeira e tigela de agataOrnamentar a mesa com folhas de bananeira e toalha xadrez ? a dica de Az?lia Bonato de Almeida, da Maria Folia Festas. Ela explica que as folhas devem ser cortadas no tamanho da altura da mesa e afixadas com tachinhas. "Neste caso, a mesa deve ser de madeira", aconselha. Depois de pronta a "saia", basta cobrir o tampo com juta (tecido semelhante ao de saca de caf?) ou uma toalha de mesa xadrez, que mescle tons de marrom, amarelo e laranja ou uma pe?a em que predomine a cor vermelha.
O segundo passo ? a escolha dos utens?lios. Gamelas e peneiras de taquara forradas com guardanapo de tecido xadrez podem ser usadas para servir doces como p? de moleque, cocada, pa?o?a, entre outras del?cias. Para os doces, como canjica, arroz doce, doce de ab?bora com c?co, o quent?o e o feij?o amigo Az?lia aconselha o uso de panelas e tigelas de ?gata (ferro revestido com esmalte, como as da foto ao lado). "Al?m de proporcionar um ar r?stico, as pe?as de ?gata conservam a temperatura do alimento", garante.
Os vasilhames de ?gata s?o ideais para servir pequenas por?es. Mas se o n?mero de convidados for superior a 30, ? aconselh?vel o uso de caldeir?es de pedra. Os populares bolos de mandioca e de milho devem ser expostos em t?buas redondas de madeira.
Para servir os pratos doces e salgados, ela indica as tigelinhas, que se
assemelham a cumbuquinhas. Brancas ou transparentes, s?o facilmente
encontradas em casas de material de festa. O porta-talher pode ser de vime e os guardanapos de papel xadrez, combinando com a cor da toalha.
E se quiser incrementar, use pe?as antigas como m?quina de costura, ferro de
passar ? brasa e caldeir?es.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!