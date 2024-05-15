Buffet no melhor estilo caipira

Folhas de bananeira e tigela de agata

O segundo passo ? a escolha dos utens?lios. Gamelas e peneiras de taquara forradas com guardanapo de tecido xadrez podem ser usadas para servir doces como p? de moleque, cocada, pa?o?a, entre outras del?cias. Para os doces, como canjica, arroz doce, doce de ab?bora com c?co, o quent?o e o feij?o amigo Az?lia aconselha o uso de panelas e tigelas de ?gata (ferro revestido com esmalte, como as da foto ao lado). "Al?m de proporcionar um ar r?stico, as pe?as de ?gata conservam a temperatura do alimento", garante.

Os vasilhames de ?gata s?o ideais para servir pequenas por?es. Mas se o n?mero de convidados for superior a 30, ? aconselh?vel o uso de caldeir?es de pedra. Os populares bolos de mandioca e de milho devem ser expostos em t?buas redondas de madeira.

Para servir os pratos doces e salgados, ela indica as tigelinhas, que se assemelham a cumbuquinhas. Brancas ou transparentes, s?o facilmente encontradas em casas de material de festa. O porta-talher pode ser de vime e os guardanapos de papel xadrez, combinando com a cor da toalha. E se quiser incrementar, use pe?as antigas como m?quina de costura, ferro de passar ? brasa e caldeir?es.



