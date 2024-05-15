P?scoa S?Sabor

Festival do Bacalhau

O bacalhau era de grande valia para os navegantes da ?poca dos descobrimentos. Como n?o havia meio de conservar alimentos perec?veis, os navios levavam generosas quantidades desse peixe, seco e salgado. Hoje ele ? um dos pratos mais tradicionais, servido na celebra??o da Sexta-Feira Santa. Se voc? pretende preparar uma boa bacalhoada, o S?Sabor oferece op?es de dar ?gua na boca:



