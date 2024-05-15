P?scoa S?Sabor O Domingo de P?scoa ? o dia santo mais importante para os crist?os, que celebram a ressurrei??o de Jesus Cristo. Mas alguns costumes desta data v?m de festivais pag?os da primavera e da celebra??o do Pessach, a P?scoa judaica. ? tamb?m uma das principais comemora?es do calend?rio judaico. Celebrada por oito dias, a data festeja o ?xodo dos israelitas do Egito, durante o reinado do fara? Rams?s II, que passaram da escravid?o para a liberdade. Trata-se de um ritual de passagem da morte para a vida. Festejar a P?scoa ? festejar a vida. Re?na a fam?lia, os amigos e prepare um banquete. O S?Sabor deseja a todos uma Feliz P?scoa! Festival de Chocolate

O bacalhau era de grande valia para os navegantes da ?poca dos descobrimentos. Como n?o havia meio de conservar alimentos perec?veis, os navios levavam generosas quantidades desse peixe, seco e salgado. Hoje ele ? um dos pratos mais tradicionais, servido na celebra??o da Sexta-Feira Santa. Se voc? pretende preparar uma boa bacalhoada, o S?Sabor oferece op?es de dar ?gua na boca:





