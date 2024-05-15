

Ovos de P?scoa

Al?m dos ovos e coelhos de chocolate, que simbolizam o nascimento e a fertilidade, a Colomba Pascal, p?o que lembra uma pomba (colomba, em italiano), ? um dos s?mbolos da P?scoa.

Monte um bonito e decorativo prato: fa?a raspas de chocolate branco e espalhe sobre o prato, at? cobrir toda superf?cie. No centro, coloque pequenos ovos de chocolate escuro e, ao redor, coloque balas ou confeitos coloridos. Polvilhe uma pequena quantidade de a?car de confeiteiro.