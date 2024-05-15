N?o s?o somente as crian?as que aguardam ansiosamente pelos chocolates na P?scoa. Os adultos tamb?m s?o apaixonados por este "alimento dos deuses". Muitos acreditam at? que o chocolate tem poderes divinos, que fortifica, estimula e traz felicidade! E t?o gostoso quanto saborear o chocolate ? prepar?-lo em casa, espalhando o aroma por todos os c?modos. Para isso, o S?Sabor oferece as melhores receitas:
Trufas
As trufas s?o um sonho para quem gosta de chocolate. De textura e sabor inigual?veis, s?o um requinte para o paladar. Por conta de seu formato, as trufas de chocolate herdaram seu nome justamente das trufas "verdadeiras", esp?cies de cogumelos arredondados que nascem debaixo da terra, na Europa, e que s?o uma famosa iguaria do mundo culin?rio.
Colomba Pascal
Al?m dos ovos e coelhos de chocolate, que simbolizam o nascimento e a fertilidade, a Colomba Pascal, p?o que lembra uma pomba (colomba, em italiano), ? um dos s?mbolos da P?scoa.
Monte um bonito e decorativo prato: fa?a raspas de chocolate branco e espalhe sobre o prato, at? cobrir toda superf?cie. No centro, coloque pequenos ovos de chocolate escuro e, ao redor, coloque balas ou confeitos coloridos. Polvilhe uma pequena quantidade de a?car de confeiteiro.
