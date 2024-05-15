Dicas e receitas para preparar um t?pico churrasco brasileiro
Para que tudo d? certo, um churrasco come?a a ser preparado no dia anterior. Depois de contar o n?mero de convidados, escolha e compre a carne, fa?a a vistoria da churrasqueira e utens?lios e coloque a cerveja e os refrigerantes no gelo. Observe tamb?m se n?o falta nenhum condimento e afie as facas.
No dia, o fogo deve ser aceso logo cedo, para que a brasa fique no ponto. Para colocar fogo na churrasqueira, voc? pode utilizar um p?o velho. Embeba o miolo do p?o em ?lcool e deixe o mesmo misturado ao carv?o antes de colocar fogo. Outra op??o ? enrolar jornal e colocar no centro da churrasqueira, embebido em ?lcool.
As carnes s?o geralmente assadas em uma seq??ncia: ling?i?a, cora??o, picanha, maminha, costela. Aten??o para as dist?ncias de cada espeto para se ter por?es para todos os gostos. N?o fique mexendo no fogo. Mexa sempre na carne. Se faltar fogo, coloque alguns peda?os de carv?o, com cuidado, por cima do braseiro.
Churrasco t?pico se come quente, na t?boa do assador, sem pressa, com muita conversa, piadas, brincadeiras, e experimentando com farinha, com molho, magro, gordo, sangrando. Para beliscar sirva azeitona, queijo, p?o de alho na brasa (com pasta de manteiga, alho esmagado e or?gano). Para comer com a carne, cai bem uma salada vinagrete e farinha de mandioca. E para temperar, sal grosso.
As carnes
Deixe as ling?i?as mais em baixo e as costelas no alto. Asse as costelas com o osso para baixo. Assim que os ossos branquarem, vire. As carnes devem pegar cor e calor antes de salgar: tire do fogo e espalhe - sem exagero - sal grosso ou m?dio por toda a carne. Volte ao fogo e deixe branquear o sal. Nunca deixe a carne salgada antes de botar no fogo, pois ela endurece e fica seca. Enquanto a costela ? servida bem passada, a maminha deve ser cortada quando est? rosada e com caldo. Cuide do assado at? o fim, mantendo as carnes quentes e sem ressecar.
As aves ficam ?timas grelhadas, de prefer?ncia, em um espeto girat?rio. Para prepar?-las sem pele, passe manteiga, ?leo ou envolva-as com toicinho, para n?o ficarem secas. No tempero, experimente usar ervas e condimentos picantes. As aves descongeladas devem ser descongeladas lentamente, um dia antes, na geladeira, antes de serem preparadas.
A bebida
Para gelar bebidas em lata mais r?pido, coloque as latas dentro do isopor, cubra com uma camada grossa de gelo e jogue sal. Al?m da cerveja gelada, um bom churrasco tem a cacha?a e a caipirinha, que est?o adquirindo fama internacional e virando produto de exporta??o. Se voc? pretende inovar, o S?Sabor tem uma receita diferente: Caipirinha de Maracuj?.
A origem do churrasco no Brasil
Origin?rio do Rio Grande do Sul, o churrasco surgiu, no s?culo XVII, nas imensid?es dos pampas, quando essa parte do Brasil, disputada por castelhanos e paulistas, era ocupada por milhares de cabe?as de gado selvagem, oriundas de Buenos Aires e de outras ?reas da Argentina.
A princ?pio, o churrasco - como o conhecemos - era rar?ssimo, pois, naquela ?poca, n?o havia a preocupa??o com o com?rcio da carne bovina, mas sim com a obten??o de couro e de sebo. Para isso, realizavam-se as vacarias - as matan?as de gado. Os vaqueiros, depois de correrem, cercarem e matarem os bois, cortavam o peda?o mais f?cil de partir e o assavam inteiro num buraco aberto no ch?o, temperando-o com a pr?pria cinza do braseiro.
No final do s?culo XVII, o churrasco tornou-se uma pr?tica mais difundida, criando-se, assim, novas t?cnicas para o seu preparo. Surgiram os cortes especiais da carne, como a costela e a paleta. A generaliza??o do h?bito de comer churrasco acabou gerando diferentes estilos de consumo.
