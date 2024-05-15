Baile do Silva
Concorra a cortesias para curtir Baile do Silva, no Cultural Bar.
Para participar, basta preencher o formul?rio corretamente. O sorteio ser? no dia 21 de novembro.
Classifica??o et?ria: 18 anos.
O ganhador ter? direito a um par de convites, que estar? dispon?vel at? o dia 22 de novembro, ?s 18h, no escrit?rio da ACESSA.com na Rua Halfeld, 1240 - Centro. Para retirar seu convite ? preciso apresentar documento com o n?mero do CPF.
- Ocimar P. Netto
Ganhadores:
Os ganhadores receber?o um e-mail com o procedimento para retirar os convites.
