Um homem de 57 anos foi vítima de homicídio na cidade de Bias Fortes. O crime aconteceu no último sábado. O autor, de 26 anos, teria matado a vítima com golpes de foice nas proximidades de um campo de futebol. De acordo com a PM, um outro homem, de 65 anos, também foi agredido pelo autor e teve ferimentos na perna esquerda.

Ainda de acordo com a ocorrência, testemunhas informaram que o suspeito do crime teria furtado um galo da vítima. A partir disso, os envolvidos estavam em constante conflito. Após o crime, o homem fugiu e não foi localizado. O caso segue para investigação.

