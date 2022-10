Aeroporto Zona da Mata - Juiz de Fora terá voos para Belo Horizonte a partir de dezembro

A partir de 12 de dezembro, os voos com destino ao Aeroporto de Confins (MG), em Belo Horizonte, serão operados pela Azul Conecta, empresa da Azul Linhas Aéreas, no Aeroporto da Zona da Mata, em Goianá. A companhia prevê operações de segunda a sexta-feira com pouso na Zona da Mata, às 19h25, e partida para Belo Horizonte às 19h50, com aeronaves do tipo Caravan, que possuem capacidade para até 9 passageiros.

Atualmente, o Aeroporto atende operações da Azul Linhas Aéreas para Viracopos (SP), além de voos da Latam e da Gol (em parceria com a VoePass) para Guarulhos (SP). A partir do dia 30 de outubro, a Gol prevê alterar o destino para o Aeroporto de Congonhas (SP).

Tags:

Aeroporto Zona da Mata | Azul Linhas Aéreas | Belo Horizonte | Goianá | Voos