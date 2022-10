Divulgação Corpo de Bombeiros de Barbacena - Animais foram preparados e devem ser encaminhados para a doação

A ação de uma força-tarefa culminou no resgate de 12 cachorros em Barbacena, na tarde desta quinta-feira (6). Os animais estavam abandonados em uma residência na Colônia Rodrigo Silva e eram alimentados por vizinhos. Os cães foram retirados do local e, na sequência, foram recebidos pela Associação Barbacenense de Proteção aos Animais, (ABPA) onde serão castrados, microchipados, e, posteriormente, disponibilizados para adoção responsável.

A força-tarefa contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar e da Prefeitura de Barbacena, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde Pública, representada pela chefia de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Governo, Gabinete do Prefeito, e a ABPA.



