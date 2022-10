Redes sociais - Ciclista veio a óbito depois de ser atropelado por caminhão na BR-040

Um idoso 78 anos, foi atropelado por um caminhão na noite desta sexta-feira (21) na BR-040, próximo ao trevo de Caxambu, sentido Rio de Janeiro. A vítima passava pela rodovia de bicicleta quando foi atingida por um caminhão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Concer e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. Ainda não informações sobre o estado de saúde do ciclista. A ocorrência está em andamento.

