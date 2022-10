Acervo Pessoal - O jogador acumula mais de US$ 8,4 milhões conquistados em sua carreira online

Uma das maiores vantagens do poker é que, pela natureza democrática do esporte, você pode conquistar altos prêmios e mudar sua vida disputando de forma online. Não é preciso estar nas grandes capitais do país para se tornar um dos melhores jogadores do mundo.

Lúcio Lima é um dos craques do poker brasileiro que se destacou no jogo virtual, e agora leva seu talento para as mesas ao vivo. Durante a disputa da etapa de Gramado do Campeonato Brasileiro de Poker, organizado pelo BSOP [Brazilian Series of Poker], Lúcio, que é natural de Viçosa, contou sobre sua ascensão desde o jogo recreativo com seus amigos até se tornar um dos nomes mais conhecidos do país.

“Meu início foi jogando futebol. Depois do jogo de todo domingo no condomínio, me chamavam pra jogar poker. Gostei muito do jogo, da dinâmica, do social. Na época o dólar era mais barato, então fui aprendendo o jogo, evoluindo, até conseguir fazer disso a minha profissão”, comenta o mineiro. De acordo com a plataforma Hendon Mob, que reúne informações de jogadores de poker ao longo de todo o mundo, somente em campeonatos mundiais Lúcio já acumula 240 mil dólares em premiação desde 2020, além de um troféu de campeão em agosto de 2021.

Ele conta que, se não fosse o poker online, sua profissão seria outra. “Em Viçosa era um pouco mais recreativo, os clubes tinham um jogo menor financeiramente falando, eu não poderia ser profissional dessa forma, então, me aprofundei mais no online, comecei a fazer cursos e estudar com atletas de mais alto nível, até estrangeiros. Foi com muita sede, muita dedicação, acho que hoje está até mais fácil de ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Em Viçosa era mais difícil, não conhecia ninguém do jogo, só um, dois amigos, mas não se aprofundaram tanto”, comenta.

Apesar de tanto sucesso jogando de forma online, essa é a primeira vez que o craque disputa uma etapa do Campeonato Brasileiro de Poker, e ele aprova a experiência. “Não preciso nem falar do BSOP, o evento é fantástico e o nome já diz muito. Gramado é uma cidade maravilhosa, vim aqui no Natal com minha família. Eu não sou tanto do live, mas quando é uma cidade extra poker, eu procuro participar mais. E vou para São Paulo no BSOP Millions, em novembro.”

Na disputa do Main Event (torneio principal de cada etapa) de Gramado, Lúcio ficou em 15º lugar entre 776 competidores, o que lhe rendeu R$ 17.400,00 em premiação.

Por fim, Lúcio deixou uma mensagem para quem quer seguir o mesmo caminho de sucesso que ele vem trilhando. “Eu aconselharia jogar para um time. Sou suspeito de falar, claro. Mas fazer networking é um trampolim em sua caminhada. Eu sempre fui um ‘lobo solitário’, e acredito que poderia ter alcançado um alto nível mais rapidamente se tivesse esse apoio”, finalizou.

A etapa final da temporada 2022 do Campeonato Brasileiro de Poker acontece em São Paulo, durante os dias 14 a 26 de novembro, no evento conhecido como BSOP Millions, com pelo menos R$ 20 milhões garantidos a serem entregues em premiação para os jogadores.

Sobre o Campeonato Brasileiro de Poker

O Campeonato Brasileiro de Poker acontece anualmente por meio das etapas realizadas pelo BSOP [Brazilian Series of Poker] desde 2006. Hoje é o maior evento de poker da América Latina, tendo alcançado o recorde de 4.161 participantes em um torneio em 2021 — marca que o credenciou a alcançar o status de segundo maior torneio de poker do mundo. O Campeonato é realizado em alguns dos melhores destinos turísticos do Brasil e em algumas das maiores capitais do país.