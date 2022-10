PMMG - Reprodução

A Polícia Militar prendeu três suspeitos envolvidos no roubo de uma Joalheria de Visconde do Rio Branco em Tocantins na noite desta terça-feira (25).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, após a guarnição ser acionada devido ao roubo na joalheria foi realizada a comunicação com as cidades que integram o 21ºBPM e na cidade de Tocantins o carro usado pelos suspeitos, um pálio, foi localizado através da placa do veículo.

Os três suspeitos foram abordados na Rua João Cataldo Pinto em Tocantins, e com eles foram encontrados oito peças de joias, R$3.524 e cinco celulares. Os veículos usados no roubo, um carro e uma motocicleta também foram apreendidos.

As diligências prosseguem objetivando prender os outros dois autores.

