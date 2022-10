Foto: Redes Sociais - Vídeo mostra pessoas saqueando a carga

Uma carreta carregada de cerveja tombou na BR-040, no KM 744, em Santos Dumont. De acordo com a PRF, não há informações sobre vítimas nem informações sobre a dinâmica do acidente. A carga chegou a ser saqueada. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, o local do acidente está interditado parcialmente, além de apresentar lentidão de 2km.

De acordo com o artigo 169 do Código Penal brasileiro, se alguém se apossa de alguma coisa que não lhe pertence, estará praticando um roubo ou furto e os artigos mesmo perdidos por alguém, não são considerados sem dono, fazendo com que quem se aproprie, estará cometendo um crime e a consequência pode ser a detenção de um mês a um ano de prisão.