Motoristas de veículos pesados que cruzam a BR-116 em Muriaé, estão sendo convidados a aderirem a uma paralisação. Por volta de meio dia, dezenas de caminhoneiros deixaram de seguir viagem e estão com seus veículos estacionados nos pátios do bairro Bela Vista.

Pneus com bandeiras do Brasil foram colocados no meio da pista. Não há interdição para carros menores, ônibus e ambulâncias. Segundo os líderes do movimento, quentinhas serão distribuídas no início da tarde para os motoristas. Outros pontos como o trevo de Realeza também segue interditado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 70 pontos seguem interditado em todo o Brasil.

Os líderes do movimento esperam um posicionamento do presidente Bolsonaro após a derrota nas urnas. Não há previsão de término da paralisação.

